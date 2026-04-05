きょう5日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「父さんは試験官」など3本を放送する。波平は花沢不動産のアルバイト面接官として“いい人材”を選んだかに見えたが――。

「父さんは試験官」

波平は、人を見る目があるからと、花沢父から花沢不動産のアルバイトの面接官を頼まれる。その話を聞いた一家は「さすが」と波平を褒める。当日、波平はしっかり面接官を務め、いい人を選び、花沢父に感謝される。しかし数日後、そのアルバイトが無断欠勤していることを知り、波平は自分の見る目がなかったと落ち込む。

「三人の赤ちゃん」

ワカメが「近所の赤ちゃんを抱っこしてかわいかった」と話すと、カツオが「姉さんは全然かわいくない赤ん坊だった」と言い出す。その証拠に、波平とフネが写真を撮らなかったので、サザエが赤ちゃんの頃の写真が1枚も残っていないと言う。信じられないワカメは、サザエの赤ちゃん時代の写真を探そうとするが、見つからない。

「手みやげの作法」

フネの女学校時代の友人が、近くを寄ったついでに、磯野家へ伺うとの電話が来る。フネは同じく同級生だった隣のお軽に声をかけ、3人で会うことにする。その友達は桜餅が好きだったと聞き、サザエは和菓子屋に買いに行こうとする。ちょうどその時、学校からカツオが帰って来たので、サザエは桜餅を急いで買ってくるようにと頼む。

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