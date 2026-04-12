きょう12日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「世渡り上手、飲み上手」など3本を放送。深夜に帰宅したマスオが玄関に締め出されてしまうことに――。

家に入れないマスオ

「世渡り上手、飲み上手」

夜、サザエが玄関の鍵をかけると、フネが「マスオさんがまだ帰宅してないのにいいのかい?」と聞くが、サザエは「帰ってくればすぐに分かるから大丈夫」と答える。しかし深夜、マスオが帰ると玄関の戸が開かず、サザエを呼んでも反応がない。サザエは茶の間で雑誌を見ながらうたた寝してしまっていた。

「波平、シェイクスピアに挑む」

波平は帰りの電車で、昔の同僚・今西に偶然会い、飲みに行く。翌朝、波平が今西の話を家族にしていると、フネが来て、波平の背広のポケットからマクベスの芝居のチケットを見つけたと言う。実は、今西は現在、家業を継ぐ傍ら、アマチュア劇団で役者をしていて、公演を見に行く約束をした波平は、チケットをもらったのだった。

「タラちゃんの家庭菜園」

サザエがタラオを連れて、友人の家へ遊びに行くと、そこには立派な家庭菜園があった。野菜作りに興味を持ったタラオは、自分も家庭菜園がやりたいと言い出す。しかし野菜を育てるのは手間がかかるので、マスオは賛成しかねる。翌日の会社で、マスオがその話をすると、穴子がちょうどいい物があるとアドバイスする。

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