東映特撮ファンクラブ(TTFC)10周年を記念した、完全オリジナルの新作特撮ヒーロー作品『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』について、配信日が6月7日に決定、予告編15秒、PV第1弾を4月19日に公開した。また、トリプル主演の鈴木福・濱田龍臣・武田玲奈に加え、小野大輔、オープニング主題歌を担当するMindaRynよりコメントが到着。あわせて、本作のあらすじおよび登場人物情報、TTFC会員限定の豪華先行上映会の開催が発表された。

予告編15秒を公開、PV第1弾はTTFCにて先行配信!

東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』の配信日を6月7日に決定。この発表にあわせて、作品の世界観を凝縮した15秒予告編を公開した。

登場人物たちの関係性が垣間見える内容となっているほか、オープニング主題歌「Backlit world」も織り込まれ期待値が高まる内容だ。さらに、これまでとは異なる新たなフォルティクスの姿も登場する。

また、60秒のPV第1弾を東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて先行配信中。公開中の15秒予告編では、本作の雰囲気や印象的なシーンを中心に届けているが、60秒バージョンではさらに踏み込み、ストーリーの一端やキャラクターの関係性が垣間見える。また、本映像ではこれまで明かされていなかった“謎の組織”の存在も浮かび上がり、想像が広がる内容となっている。

あらすじ

「TTFC」――それは特撮ファンのための動画配信アプリ。

そのTTFCで配信されている人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』。

冴えない制作会社 SLOPPY DOGS に勤める本条津吉(ほんじょう つよし)と早田直斗(そうだ なおと)は、このフォルティクスの大ファン。

仕事そっちのけで動画を見ては、同僚の海城心陽(うみしろ こはる)に叱られてばかり。

ある日、社長に押されるように向かった取材をきっかけに、3人はとんでもない事件に巻き込まれてしまう!

そして現れる“ホンモノ”のフォルティクス!?

「次のヒーローは君たちだ!」

え、これってどういうコト!?

津吉、直斗、心陽の3人はそれぞれが持つ良心に気づくことができるのか!?

叫べ「配信!」

君は、TTFCの本当の姿を目の当たりにする……

キャストの劇中衣装&コメントを公開!

本条津吉 (ほんじょう つよし)／ 演：鈴木 福

制作会社Sloppy Dogsに勤める新人ディレクター。特撮が大好きで、最近は特撮専門の配信アプリTTFCに熱中している。明るく一直線な性格で、誰かが傷ついていたりすると動かずにはいられない性分。等身大で活躍するヒーローが好き。

まっすぐな想いを体現するように、衣装は赤と黒を基調としたストリートスタイルを採用。カジュアルで親しみやすい一方、印象的なロゴやカラーリングが、内に秘めた情熱や行動力をさりげなく表現しています。誰かが傷ついていると放っておけない――そんな一直線な性格とリンクする、動きやすく軽快なシルエットも特徴のひとつ。

鈴木 福 コメント

TTFC10周年記念作品、主人公は僕たちTTFC会員です!

リアルTTFC会員としては、こんな世界があったら面白いなと思える物語で、見応えのあるアクションも見どころとなっています。

特撮出演経験豊富なキャストと、長年特撮を支えるスタッフによる特撮愛溢れる作品になっているので、ぜひ楽しみにしていてください!!

早田直斗(そうだ なおと) ／演：濱田龍臣

制作会社Sloppy Dogsに勤める新人カメラマン。特撮が大好きという共通の趣味を通して、同僚の津吉とは非常に仲がいい。普段は控えめな性格をしているが、いざというときには行動に移すことのできる勇気を持ち合わせている。巨大ヒーローが好き。

イエロー系のジャケットを基調としたやわらかなカジュアルスタイルは、控えめで優しい人柄をそのまま映し出したようなデザイン。動きやすさと実用性を兼ね備えた装いが、現場でのリアルな佇まいを感じさせます。中でも印象的なのが、バッグに付けられたヒーローの缶バッジ。さりげないワンポイントでありながら、彼にとっての“ヒーロー像”や憧れを象徴する存在となっています。

濱田龍臣 コメント

早田直斗役を演じさせていただきます、濱田龍臣です。TTFC10周年、おめでとうございます!

10周年記念である本作に出演させていただけてとても嬉しいです。

特撮オタクである津吉、直斗を取り巻く環境と、フォルティクスとの関係がどのように広がっていくのか、是非配信にてお楽しみいただければ幸いです。

海城心陽(うみしろ こはる)／ 演：武田玲奈

制作会社Sloppy Dogsに勤めるレポーターのお姉さん。生真面目な性格で、職場でTTFCに夢中になる津吉や直人を眺めては、あきれた表情を見せる。しかし、厳しい態度とは裏腹に仲間を思いやれる優しさを抱いており、二人と行動を共にする。

落ち着いたカラーリングと無駄のないシルエットで構成された、シンプルかつ機能的なスタイル。レポーターとしての信頼感を感じさせる佇まいが、彼女の堅実な人物像を引き立てている。しかし、その厳しさは決して突き放すものではなく、仲間を思う気持ちの裏返し。二人の行動を見守りながら、時に支え、時に導く存在として行動を共にしていく。

武田玲奈 コメント

TTFCの10周年記念作品に参加できてとても光栄に感じます。そしてずっと特撮の歴史を紡いできた坂本浩一監督含む盤石のスタッフさん等とご一緒することができてとても嬉しいです!

トリプル主演を務める他のお二人とは初めてお会いしたのですが、本当に心強いお二人だったのでアクションシーン含め、私がお姉さん風を吹かせるような対話のシーンなど楽しみながら撮影に臨むことができました。 またこうして新しい形で特撮作品に出られて嬉しく思います!フォルティクス、めちゃくちゃかっこいいので是非楽しみにしていてください!

フォルティクス紹介 & 担当声優コメント

フォルティクス ／ 声：小野大輔

TTFCで配信されている超人気特撮作品『新星伝承フォルティクス』に登場するヒーロー。特撮オタクの津吉と直斗をうならせるほどの輝きを放ち、高い人気を誇る。その番組の中の存在だったはずのフォルティクスが、津吉と直斗、心陽の前に姿を現す。

小野大輔 コメント

TTFC10周年おめでとうございます!

その10周年記念作品にこうしてヒーローとして参加させていただけること、心から光栄に思います。

3人の主人公。司るは「正義」「勇気」「愛」。

東映特撮ヒーロー好きに必ず響くであろう激熱なメッセージ。ぜひ受け取ってください。そして未来へと伝承して行きましょう。

次のヒーローは君だ!

オープニング主題歌を担当、MindaRynコメント

『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』のオープニング主題歌『Backlit world』を歌唱するアーティストMindaRynからのコメントが到着。予告編15秒、PV第1弾でもその楽曲が公開され、作品の世界観とリンクした力強くエモーショナルなサウンドが物語の幕開けを鮮やかに彩る。

MindaRyn コメント

日本の特撮に触れるたび、ヒーローが人々に希望や力を与え、心に寄り添い、「一人じゃない」と感じさせてくれることに、いつも感動しています。

今回、この特別なプロジェクトに参加でき、フォルティクスの一部として皆さんの背中をそっと押せたら嬉しいです。

「Backlit world」を通して、私なりに表現したフォルティクスの力強いパワーが届きますように。

追加キャスト情報 第1弾!

制作会社Sloppy Dogsの社長 松山哲(まつやま あきら)役を、特撮ドラマや『シン・ゴジラ』に出演している水野直がつとめる。情熱あふれる社長をどのように演じるのか、そのエネルギッシュな演技に注目したい。

注目の追加キャストが続々登場!

特撮ファンなら思わず目を引くキャストや、俳優としても存在感を放つ“あのミュージシャン”が、物語の重要な鍵を握るキャラクターとして登場。第2弾では、さらなるキャストの情報は順次公開予定とのこと。

TTFC会員限定、有料上映会の開催も決定!

6月7日の配信開始に先立ち、5月28日夜、浅草・花やしき内の花劇場にて、『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』本編を誰よりも早く観ることが出来るTTFC会員限定の有料上映会の開催が決定。チケットの抽選販売を近日スタート予定。詳細は随時TTFCアプリ内で発表していく。

イベント概要

イベント名：『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』最速上映会&トークショー

日時：2026年5月28日(木)19:00 ※21:00終了予定

会場：浅草・花やしき内「花劇場」

内容：本編最速上映／キャスト・監督登壇トーク／主題歌スペシャルライブ

登壇者：鈴木福、濱田龍臣、武田玲奈、坂本浩一(予定)

ライブ出演：MindaRyn、奥井雅美、田中有紀(予定)

(C)東映特撮ファンクラブ