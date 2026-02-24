東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、サービス開始10周年を記念し、「仮面ライダー」「スーパー戦隊」など、既存の系譜に属さない完全オリジナルの新作特撮ヒーロー作品『フォルティクス配信!推しを継ぐもの』を制作し、2026年初夏にTTFC独占配信することを発表した。あわせて、2月22日には新ヒーロー・フォルティクスのビジュアル、トリプル主演キャスト、主要スタッフ、主題歌アーティスト情報を一挙解禁した。

“配信”というフィールドで特撮の可能性を広げ続けてきたTTFCは、これまで数々の特撮作品を通じて、ファンとともに駆け抜けて10年。2017年に初のオリジナルドラマを配信、2019年にはオリジナルIP『シリーズ怪獣区 ギャラス』が誕生、2022年からは『仮面ライダーアウトサイダーズ』シリーズでオリジナル仮面ライダー「仮面ライダーゼイン」を登場させた。そして今年1月には、どの作品にも属さない「完全オリジナル仮面ライダー」仮面ライダーアインズを誕生。TTFCの挑戦と歴史の積み重ねの先に、満を持して製作するのがTTFC独占配信ドラマ『フォルティクス配信!推しを継ぐもの』。新ヒーローの誕生に、豪華キャスト、豪華スタッフが集結した。

新ヒーロー・フォルティクス解禁!!

これまでシルエットのみが公開されていた新ヒーロー「フォルティクス」の姿が、本リリースにてついに明らかになる。

変身時の掛け声は、ずばり──「配信!」

フォルティクスは、とある理由から「良心をもつ者」を探している。

誰かの中にある良心が、ヒーローを呼び起こす。

「次のヒーローは君だ!」

注目のトリプル主演!!

記念すべき本作には、トリプル主演として東映特撮だけでなく、幅広いフィールドで活躍する人気キャストが集結。子役時代から幅広い世代に受け入れられ、また仮面ライダー好きとしても有名な鈴木 福。同じく子役時代から東映特撮に出演し『ウルトラマンジード』では主演を務めた濱田龍臣。そして幅広い層からの支持を集める俳優としてだけではなく様々なフィールドで活躍する武田玲奈が主演をつとめる。

鈴木 福

2004年6月17日生まれ。東京都出身。幼少期より俳優として活動を開始し、ドラマ・映画を中心に幅広いジャンルで活躍。確かな演技力と親しみやすい存在感で、長年にわたり第一線でキャリアを重ねてきた。直近では主演映画『ヒグマ!!』(2026年1月公開)に続き、人気漫画原作の実写ドラマ『惡の華』(2026年4月放送・配信予定)でW主演を務めるなど、話題作で存在感を発揮している。

東映特撮作品では、『仮面ライダーオーズ』、『セイバー+ゼンカイジャー スーパーヒーロー戦記』『仮面ライダーギーツ』などに出演。『仮面ライダーギーツ』ではジーン役で出演。自身の夢であった仮面ライダーに変身し、特撮ファンにも強い印象を残している。また、TTFCオリジナル作品『仮面ライダーアウトサイダーズ』にも同役で出演。

濱田龍臣

2000年8月27日生まれ。千葉県出身。幼少期より俳優として活動を開始し、主演作『ウルトラマンジード』では主役を務め、若くして特撮シリーズの中心を担う経験を重ねてきた。近年の作品には、映画『ベイビーわるきゅーれ 2ベイビー』や 映画『ラストマン -FIRST LOVE-』などがあり、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟!』、テレ東『俺たちバッドバーバーズ』にも出演。確かな演技力で幅広い役柄に挑んでいる。

東映特撮作品では『海賊戦隊ゴーカイジャーVS宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』にて、幼いマーベラス役として出演。さらに、TTFCオリジナル作品『冥黒の黙示録ラケシス』では「銅神デュポン」役を務め、配信作品ならではの挑戦的な企画の中で新たな表現やキャラクター像を提示し、特撮ファンから注目を集めている。

武田玲奈

1997年7月27日生まれ。福島県出身。モデルとしてキャリアをスタートし、その後俳優としてドラマ・映画・舞台など幅広い作品に出演。透明感のある佇まいと、役柄に応じた柔軟な表現力で存在感を発揮してきた。主演ドラマ『マジで航海してます。』や映画『人狼ゲーム インフェルノ』で存在感を発揮。近年は映画『おいしい給食 劇場版 炎の修学旅行』に出演し、作品に彩りを添える演技で幅広い層から支持を集めている。

東映特撮作品では『仮面ライダーアマゾンズ』『仮面ライダーアマゾンズ シーズン2』に水澤美月役で出演。シリアスでハードな世界観の中で印象的な役どころを演じ、シリーズに彩りを加えた。アクションも披露し、従来の仮面ライダー作品とは異なるテイストの中で、新たな一面を見せている。また、TTFCオリジナル作品では、『RIDERTIME仮面ライダーディケイドVSジオウディケイド館のデス・ゲーム』にも出演。

フォルティクスの声を担当するのは小野大輔

今作に登場するオリジナルヒーロー“フォルティクス”の声を演じるのは、人々に安心感を与える力強さで、数多くのアニメ・吹き替え・ナレーション等を担当するほか、音楽アーティストとしても活動をする人気声優・小野大輔。

フォルティクスの声：小野 大輔

1978年5月4日生まれ。高知県出身。声優・ナレーターとして数多くのアニメーション作品や吹き替え、ナレーションで活躍し、確かな表現力と存在感で第一線を走り続けている。幅広い役柄を演じ、『黒執事』のセバスチャン・ミカエリス役、『ジョジョの奇妙な冒険』の空条承太郎役、『宇宙戦艦ヤマト2199』の古代進役など、数多くの代表作を持つ。

東映特撮作品では、『劇場版 さらば仮面ライダー電王 ファイナル・カウントダウン』にて、テディ役として声の出演。独特の存在感を放つキャラクターを演じ、その印象的な声の演技で『電王』シリーズの世界観を豊かに広げた。

TTFC10周年にふさわしい盤石のスタッフ陣

10周年を迎えたTTFC。その節目を支えるのは、これまで数々の作品を手がけ、特撮の歴史を紡いできた盤石のスタッフ陣。それぞれの経験と強みが、次なる挑戦を力強く後押しする。

監督：坂本浩一

1970年生まれ、東京都出身。『仮面ライダー』シリーズ、『スーパー戦隊』シリーズをはじめ、数多くの作品で演出・監督を担当。スピード感あふれるカメラワークと、キャラクターの魅力を最大限に引き出すダイナミックなアクション演出を得意とし、シリーズに新たな刺激を与え続けている。

また、TTFCオリジナル作品にも多数参加し、配信作品ならではの自由度を生かした挑戦的な演出や、ファンの期待に応える濃密なドラマ表現で高い評価を獲得。『忍者戦隊カクレンジャー第三部・中年奮闘編』や直近では『仮面ライダーアインズｗｉｔｈガールズリミックス』を手がけ、TTFCを象徴するクリエイターのひとりとして存在感を放っている。

坂本浩一コメント TTFC10周年記念作を担当出来ることに喜びでいっぱいです!TTFCでは毎回色々と挑戦させて頂き、いつも楽しいのですが、今回は特に楽しませてもらっています(笑)企画原案から参加させて頂き、全く新しいヒーローを立ち上げる新企画ということでワクワクが止まりません!TTFC会員の皆様、特撮のファンの方なら必ずグッと来ると思いますし、まだ特撮を見たことがない方々でも楽しめる要素がたくさんです!楽しみにしていて下さい!

脚本：足木淳一郎

1982年生まれ、静岡県出身。人物描写やシリーズ構成を丁寧に描く作風を持ち、特撮・ヒーロー作品を中心に活躍する脚本家。

近年は円谷プロダクション作品の多数に参加し、シリーズ構成・脚本として重要な役割を担っている。参加作には、人気ウルトラマンシリーズの 『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』や『ウルトラマンデッカー』などがあり、シリーズ全体の物語の流れやキャラクター描写に深く関わっている。さらに 最新作『ウルトラマンオメガ』でもシリーズ構成として主要スタッフに名を連ねる。

また、映画作品でも脚本を手掛けており、アクション映画 『妖獣奇譚 ニンジャVSシャーク』や映画 『英雄傳』などでも脚本を担当している。

デザイン：野中 剛

1966年生まれ、神奈川県出身。キャラクター・メカニック・トイデザインなどで幅広く活躍するクリエイターで、特撮・ヒーロー作品をはじめアニメや玩具デザインにも精通する。近年の参加作には『グリッドマン・ユニバース』や『スーパー戦闘 純烈ジャー』などがある。

東映特撮ジャンルにおいては、『スーパー戦隊』シリーズや『メタルヒーロー』シリーズ、『平成仮面ライダー』シリーズでヒーロー、合体ロボ、武器やアイテムなどの玩具関連デザインを通じて作品世界の構築に関わり、特撮ビジュアルを支える存在として高い評価を受けている。

豪華主題歌アーティスト

作品を彩るオープニングとエンディング、2つの主題歌には、新進気鋭の若手アーティストや、ヒットソングを生み出してきた大物アーティストが参加。世代とキャリアを越えたアーティストたちが、物語を音楽面からも強力に支える。

オープニング主題歌アーティスト：MindaRyn

オープニング主題歌を担当するのは、MindaRyn。タイ出身のアニソンシンガーとしてYouTubeで人気を集め、2020年にアーティストデビューを果たして以降、数々のアニメ・特撮作品の主題歌を担当してきた。代表的なタイアップには、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第2期』第2弾オープニング主題歌「Like Flames」、『ありふれた職業で世界最強 2nd season』オープニング主題歌「Daylight」などがあり、多くの作品で印象的な歌声を届けている。また、特撮ドラマ『ウルトラマンブレーザー』後期エンディングテーマ、『ウルトラマンオメガ』前期・後期エンディングテーマを担当するなど、ジャンルを越えた活躍を見せている。

MindaRyn

エンディング主題歌アーティスト：奥井雅美 ×田中有紀

エンディング主題歌は、奥井雅美×田中有紀のコラボレーション。奥井雅美は1993年のソロデビュー以来、『スレイヤーズ』や『少女革命ウテナ』といった多数のアニメ主題歌をはじめ、30年以上にわたってアニソンシーンを牽引してきたシンガー・ソングライターであり、JAM Projectとしても活躍。 田中有紀は声優としてアニメやゲーム、吹き替えなど、幅広いジャンルで活動を続けながら2024年にソロアーティストデビューを果たした。2026年2月リリースのシングル「I need」では奥井が手がけた歌詞に歌をのせ、新たな表現でも注目を集めている。

奥井雅美

田中有紀

