4月19日より東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて配信する、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』スピンオフ作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』に関連して、同作に『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の主人公たちが登場、そしてメッセージ動画が到着。また、4月12日配信の「全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会」1回戦第4試合では、『ポーラー・ビギニング』より一足早く「先代ゴジュウジャー」たちが活躍、さらに「ニンニンジャー」チームから重大発表があるという。

吠たち5人も集結! メッセージ動画到着!!

木村魁希演じる「熊手真白／先代ゴジュウウルフ」が主演を務めるＴＴＦＣオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』に、『ゴジュウジャー』テレビシリーズよりレギュラーキャストの出演が発表された。

冬野心央演じる「遠野 吠／ゴジュウウルフ」、鈴木秀脩演じる「百夜陸王／ゴジュウレオン」、神田聖司演じる「暴神竜儀／ゴジュウティラノ」、松本 仁演じる「猛原禽次郎／ゴジュウイーグル」、志田こはく演じる「一河角乃／ゴジュウユニコーン」と、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズの主人公たちも総登場し、スーパー戦隊シリーズ一旦の締めくくりに相応しい作品だ。東映特撮YouTube Officialにてメッセージ動画も公開されている。

『あっち向いてホイ野球』参戦! 「ニンニンジャー」チームからは重大発表が!?

そして、『ポーラー・ビギニング』より一足早く、4月12日12時(正午)に配信開始となる「全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会」1回戦第4試合では、「先代ゴジュウジャー」たちが集結し、「ポーラー・ビギニング」チームとして参戦する。

その対戦相手は、『手裏剣戦隊ニンニンジャー』のテレビ放送10周年を経て久々に集合した「ニンニンジャー」チーム。その「ニンニンジャー」チームからはある重大発表が!?

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