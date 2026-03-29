東映特撮ファンクラブ(TTFC)で会員観放題配信中の、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ本編を「補ジュウ(充)」するTTFCオリジナルのスピンオフミニドラマシリーズ『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』が、本日3月29日に配信する「第50(ゴジュウ)話補ジュウ計画『さようなら、ナンバーワン会議室』」でついに完結する。

TTFCでは『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ全話、『ゴジュウジャー補ジュウ計画』全話を会員見放題配信中だ。

第50(ゴジュウ)話補ジュウ計画「さようなら、ナンバーワン会議室」

あらすじ

現れたのは「ゴジュウジャー」にとってなくてはならないアノ人(!?)を取り込んだ思い出ノーワン! 1年間平和のために戦ってきたゴジュウジャー、楽しかった思い出や悩める日々、掘り返されたくないあんな姿まで!! 苦楽を共にしてきた思い出を武器に、戦え!ゴジュウジャー!!

『ゴジュウジャー補ジュウ計画』全話TTFC会員見放題配信中

『ゴジュウジャー補ジュウ計画』は、作品に対するお便り(＝ツッコミ)を紹介するスタイルで、テレビシリーズでは語られなかったその後のストーリー、テレビシリーズでは見られないゴジュウジャーの姿を映像化し、人気を獲得。時にはゴジュウジャー自らが制作ウラ話や自身の設定に切り込むこともあった。

そんな、ここでしか見られない貴重な映像満載でお届けしてきた『ゴジュウジャー補ジュウ計画』全46本を紹介していこう。

『ゴジュウジャー 補ジュウ計画』は、全話をTTFCにて会員見放題で配信。これを見れば『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の世界が、そしてキャラクターのことがもっともっと好きになること間違いなしの番組だ。

NO.1 第1〜4話補ジュウ計画(特別版)

(演出：谷本健晋／脚本：八手三郎)

テレビシリーズ第1話にサプライズ登場したアノ人の話や、陸王と竜儀の出会い…、TTFC会員しか知らない秘密の部屋に続々と届くお便り(懺悔)をゴジュウジャーが迎え撃つ! テレビシリーズでは語られない第1～4話の内容をまとめて補ジュウする拡大版!

NO.2 第5話補ジュウ計画「港区女子・角乃のプロ〇ェッショナル仕事の流儀」

(演出：宮﨑駿／脚本：田倉まり)

テレビシリーズ第5話でついにゴジュウユニコーンに変身した一河角乃。第5話補ジュウ計画では“ハイクラスラグジュアリー名探偵”を自称する角乃の華麗な日常生活が明らかに!? 放送では描かれなかった幻のシーンも再現!

NO.3 第6話補ジュウ計画「ゴジュウジャーショッピング計画」

(演出：宮﨑駿／脚本：本山航大)

テガソードの意外な使い方をゴジュウジャーたちが実演販売!? 第6話で熱海常夏が使用したザングラソードの値段も明らかに!!

NO.4 第7話補ジュウ計画「ボイパからのラップバトル」

(演出：宮﨑駿／脚本：田倉まり)

テレビシリーズ第7話を見ていた禽ちゃんは思った。「僕だってオーディエンスをときめかせたい!!」禽ちゃんがスーパーアイドル・陸王に挑む! ラップナンバーワンバトル、レディーゴーーー!!

NO.5 第8話補ジュウ計画「Ｂａｒブライダン」

(演出：宮﨑駿／脚本：本山航大)

ブライダンが懺悔室にやってきた!! ゴジュウジャーの聖地「テガソードの里」を貸し切り、クオン主催の親睦会でファイヤキャンドル、ブーケとともにどんちゃん騒ぎ! クオンが社長を務めるＡＩ企業の年収まで明らかに!

NO.6 第9話補ジュウ計画「みんなｄｅ執事」

(演出：宮﨑駿／脚本：田倉まり)

ゴジュウジャーをやめた吠が新たなアルバイト先に選んだ執事喫茶、そのまさかの理由が明らかに! そして吠ばかりいろんな衣装を着ることに嫉妬した他のゴジュウジャーたち････5人全員が執事衣装にチェンジして、ここだけの執事ナンバーワンバトルがスタート!

NO.7 第10話補ジュウ計画「失われし時代、Ｈ．Ｅ．Ｉ．Ｓ．Ｅ．Ｉ．」

(演出：宮﨑駿／脚本：本山航大)

昭和の街に変えられてしまったテレビシリーズ第10話、そして懺悔室には“平成”がやってくる!! 平成といえば････その時代に名を轟かせた「平成仮面ライダー」シリーズ。スーパー戦隊の世界に、まさか仮面ライダーたちがやってくるのか…?

NO.8 第11話補ジュウ計画「メニューにはない、だけどある!」

(演出：宮﨑駿／脚本：田倉まり)

さすらいの野獣遣い・等々力凱亜がテレビシリーズ第11話で注文した「ハニーミルクホットはちみつツユダク」は本当にあるのか? 「テガソードの里」の裏メニューを補ジュウ!! 竜儀曰く、お客様の望むものは何でも用意できる「テガソードの里」。みんなが思い思いの品物を注文するなか、すでに全てを手にしているはずのスーパーアイドル・百夜陸王は何を注文する!?

NO.9 第12話補ジュウ計画「懺悔ステーション」

(演出：宮﨑駿／脚本：田倉まり)

切なく愛しいメロディーに包まれたテレビシリーズ第12話! ゲストの楽曲が配信開始されて、自身のキャラソンがまだないことに嫉妬したファイヤキャンドルの願いを補ジュウ! ナンバーワン懺悔室で始まった禽次郎と角乃がＭＣを務める音楽番組に飛び入り出演!? 陸王が熱唱♪ ブーケも参戦! 淡々とＭＣをこなす角乃のそばで、禽次郎は一体何をした!?

NO.10 第13話補ジュウ計画「ゴジュウジャー格付けチェック」

(演出：宮﨑駿／脚本：田倉まり)

テレビシリーズ第13話でマナーノーワンと礼儀作法を競うマナーナンバーワンバトルを繰り広げたゴジュウジャーたち。マナーには自信あり気な角乃でしたが、本当のところはどうなのかを補ジュウします! ゴジュウジャーたちによるマナーナンバーワンバトル! 教養を嗜む一流ゴジュウジャーは一体誰だ!?

NO.11 第14話補ジュウ計画「あばれんぼっちゃま・暴神竜儀」

(演出：宮﨑駿／脚本：田倉まり)

世界に誇る名門・暴神家の御曹司であることが判明した竜儀。テレビシリーズでは語られない規格外の竜儀の少年時代を補ジュウ! 竜儀とスーパー家政婦・召子との本当の仲も明らかに!?

NO.12 第15話補ジュウ計画「ナンバーワン戦隊ナンジュウジャー」

(演出：宮﨑駿／脚本：田倉まり) テレビシリーズ第15話で突如訪れようとする世界の危機に懺悔室のゴジュウジャーも大混乱! そんな懺悔室に、真・救世主の影がチラリ････。タイトルに込められた「ナンジュウジャー」の意味するところとは一体!?

NO.13 第16話補ジュウ計画「番組は渡さねぇ!」

(演出：宮﨑駿／脚本：八手三郎)

熊手真白がテガソードの里にもやってきた。テレビシリーズに引き続き『ナンバーワン懺悔室』も乗っ取られてしまう!? 『ゴジュウジャー』の主人公・遠野吠が抑えていた“怒り”を補ジュウします! 遠野吠ＶＳ熊手真白! 番組を懸けた救世主バトルの結末やいかに!?

NO.14 第17話補ジュウ計画「テガソードの里 運動会」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり)

運動会大好きな吠が!もっともっと楽しみたい自分自身のために!ナンバーワン運動会の延長戦を懺悔室で補ジュウします! 吠がやってみたかった競技種目はまさかの････!?

NO.15 第18話補ジュウ計画「禽次郎少年の事件簿」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり)

事件はまだ終わっていなかった! 残された小麦粉。消えた料理。事件関係者の証言から浮かび上がる、真犯人の正体････! 果たしてあなたは犯人を見抜けるか!?

NO.16 第19話補ジュウ計画「恋人にするなら誰?」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり)

角乃＆ブーケが女子会開催! レギュラーメンバーの中で恋人にするなら誰かで大盛り上がり! 候補に残った吠、禽次郎、そしてまさかのファイヤキャンドルが、最高のデートプランをアナタのために補ジュウします♡

NO.17 第20話補ジュウ計画「ギャル戦隊・ゴジュウジャー」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり)

テレビシリーズ第20話で唯一ギャルにならなかったアノ人のギャル姿を補ジュウ!? ゴジュウジャー男性メンバー全員がギャルメイクで懺悔室に登場! ギャルになったゴジュウジャーの思わずキュンとくるサービスショットはTTFCでしか見られません!

NO.18 第21話補ジュウ計画「竜子姐さんのお悩み懺悔室」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり)

「Ｎｏ．17 第20話補ジュウ計画」でただ一人お気に入りのギャルメイクを落とさなかった竜儀、改め竜子姐さんがしっとり登場!? みんなの心に秘めた懺悔を竜子姐さんが受け止めます♡ さぁ、みんなで、いやさかいやさか〜♪

NO.19 第22話補ジュウ計画「みんなで節約!?Ｏｈ!懺悔室」

(演出：宮﨑駿／脚本：八手三郎)

節約の大切さを補ジュウする今回の懺悔室はなんと「懺悔室」そのものを節約!? コストカットのあおりを受けた角乃と陸王はまさかの〇〇〇で登場!! 節約されちゃった2人のとんでもない姿をお見逃しなく!

NO.20 映画補ジュウ計画「祝・映画ゴジュウジャー公開記念」

(演出：宮﨑駿／脚本：田倉まり・八手三郎)

ゴジュウジャーがTTFC会員のために映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』の見どころを補ジュウ!! しかし、ゴジュウジャーが自分たちの主演映画だと自信満々に紹介する予告編は、なぜか誰も観たことがない作品ばかりで････。気になる予告映像は懺悔室でしか観られません!

NO.21 第24話補ジュウ計画「青春の懺悔室」

(演出：宮﨑駿／脚本：田倉まり) ゴジュウジャーのみんながクラスメイトになって青春学園ライフを補ジュウ! ゴジュウジャーが在籍するクラスはなんと「3年Ｂ(ブライダン)組」!? やってきたのは英語を流暢に話すクオン先生!! 楽しい学園ライフになるはずが････ゴジュウジャーの青春は一体どうなる!?

NO.22 第25話補ジュウ計画「続・青春の懺悔室」

(演出：宮﨑駿／脚本：田倉まり) 2週続けての学園回になんだか退屈気味なゴジュウジャー生徒諸君。そんなゴジュウジャーに対し、ついにファイヤキャンドル＆ブーケが教鞭をふるう! 熱血ファイヤキャンドル先生と魔性のブーケ先生････クセ強なブライダン先生の登場でゴジュウジャーの青春はまたしてもアブナイ展開に!!

NO.23 第26話補ジュウ計画「ナンバーワン感謝祭」

(演出：宮﨑駿／脚本：八手三郎)

今回の補ジュウ計画は特別企画「ナンバーワン感謝祭」を配信! これまで放送された『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の物語からクイズを出題! 司会はファイヤキャンドル＆ブーケ、解答者は「ゴジュウジャーのみなさん」でお送りする特別番組です! しかし、1人解答者席にいないゴッドネス熊手はなんと24時間マラソンに挑戦中!? 熊手は無事に番組配信内にゴールをすることができるのか････?

NO.24 第27話補ジュウ計画「教えてゴッドネス!ブーケ嬢の好きなもの」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり) 記憶喪失となったブーケと彼女を放っておけない熊手真白が懺悔室にふらりとやってきた! 熊手は必死にブーケの記憶を呼び起こすきっかけを用意するが…。「慈愛のブーケ」は自分自身が愛するものを思い出せるのか?

NO.25 第28話補ジュウ計画「キラメこうぜ!ブライダン」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり) ゴジュウジャーを眠らせ、ブーケをさらい、暗躍を続ける「クオンＡＩコンツェルン」のＮｏ．2、設名新(せつなあらた)をブライダンの3人が補ジュウ! 「設名新はなぜかキラメイて見える」と届いたお便りに対し、それが何かを思い出そうとするブーケとファイヤキャンドルだが････。テレビシリーズ第28話のブーケの世直しを巡る後日談も!

NO.26 第29話補ジュウ計画「帰ってきたアノ人♡」

(演出：谷本健晋／脚本：八手三郎)

竜儀が去り、意気消沈のゴジュウジャー。そんなみんなの心を補ジュウするため、いやさか姐さんがカムバーーーック!!! 角乃や禽次郎らの心に秘めた懺悔を姐さんがしっとり受け止めます♡

NO.27 第30話補ジュウ計画「ついに長モチ!?吠のバイト事情」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり) 餅屋はまさに吠の天職!? 体得した秘伝の技術から生み出したスペシャル餅を意気揚々とゴジュウジャーのメンバーに振る舞うが････。吠が「親父」と慕う餅屋の店主とのその後の関係も明らかに!

NO.28 第31話補ジュウ計画「みんなｄｅパジャマ」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり) 竜儀が再登場したテレビシリーズ第31話。姿を消していた間の竜儀ロスを補ジュウするため、テレビシリーズ第29話でカットされてしまった幻の竜儀パジャマシーンを特別公開! ゴジュウジャーの仲間たちも各々個性溢れるパジャマに着替えて、パジャマパーリー開始♪

NO.29 第32話補ジュウ計画「ブライダン全員集合ＳＰ」

(演出：谷本健晋／脚本：谷本健晋・八手三郎)

ブライダン一のおしどり夫婦、Ｍｒ．シャイニングナイフ＆Ｍｒｓ．スイートケークが懺悔室に初登場! ファイヤキャンドル、ブーケ、クオンもやってきて、はちゃめちゃな「ブライダンスペシャル回」の幕が上がる!

NO.30 第33話補ジュウ計画「ＰＲＥＳＥＮＴ．」

(演出：宮﨑駿／脚本：宮﨑駿・八手三郎)

敵対している兄弟、クオン(兄)と吠(弟)。1人佇むクオンのもとに、「兄ちゃん!」となぜか親し気な様子の吠がやってくる。無邪気に兄を慕う吠を前に、クオンの心がゆれうごいて････。

NO.31 第34話補ジュウ計画「3分懺悔クッキング」

(演出：宮﨑駿／脚本：宮﨑駿・八手三郎)

陸王とアシスタントを務める吠はエプロン衣装に身を包み････テガソードの里の看板メニュー「テガソード様オムライス」作りに挑む! 店主の竜儀が見守るなか、2人が生み出した衝撃の「テガソード様オムライス」とは!?

NO.32 第35話補ジュウ計画「懺悔室緊急ネタ会議」

(演出：宮﨑駿／脚本：宮﨑駿・八手三郎)

懺悔が届いていない!? 突如として訪れた“懺悔ゼロ”の大ピンチ! 懺悔室担当者さんからの「助けて・・・」の悲鳴にゴジュウジャーたちが立ち上がる! 禽次郎、角乃に黙っていた懺悔をこの場で告白!! 吠はＮＧにしていた〇〇〇を解禁!? 番組の窮地を補ジュウする懺悔をひねり出せ! ゴジュウジャー!"

NO.33 第36話補ジュウ計画「禽源バトル物語」

(演出：宮﨑駿／脚本：宮﨑駿・八手三郎)

テレビシリーズ第36話では語り尽くせなかった禽次郎と源治、そして禽次郎の亡き妻・房子の「禁断の過去」を補ジュウ! 禽次郎と源治、2人の因縁の理由は････なんと、1人の女性をめぐる三角関係だった!? 3人の恋物語をゴジュウジャーたちによる再現ドラマでお届け! 禽次郎、源治、房子の因縁を紐解くゴジュウジャー的青春ラブストーリー♪

NO.34 第41話補ジュウ計画「ＩＤＯＬ」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり・八手三郎)

アイドルゆえの悩みに頭を抱える陸王、竜儀はそんな陸王にそっとコーヒーを差し伸べて････。2人は『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』初登場時からすでに知り合っていた特別な関係。そんな陸王と竜儀の関係性を補ジュウする心温まる物語です。

NO.35 第42話補ジュウ計画「ベアックマ ｉｎ 懺悔室」

(演出上窪貴一／脚本：田倉まり・八手三郎)

なぜかお怒りモードのベアックマが『補ジュウ計画』に持ち込み企画!? ゴジュウジャーはぬいぐるみ姿で付き合うはめに・・・。

NO.36 第37話補ジュウ計画「るんるんわくわくぴかぴか懺悔室」

(演出：宮﨑駿／脚本：宮﨑駿・八手三郎)

テレビシリーズ37話に突如現れた、俺様キャラ熊手の別人格、ハピネス熊手が懺悔室にも登場♪ ファイヤキャンドル＆ブーケもやってきて、カオスなファッション談議がスタート! ゴッドネス熊手とギャップあり過ぎ! 謎キャラ・ハピネス熊手を相手にブライダンの名コンビはどう立ち向かう!? ブーケの衣裳に隠された秘密も明らかに!!

NO.37 第38話補ジュウ計画「熱血!アーイー講座」

(演出：上窪貴一／脚本：田倉まり・八手三郎)

テレビシリーズ第38話でアーイー語が話せず四苦八苦した禽次郎扮する新人アーイーをファイヤキャンドルとブーケが熱血指導! 厳しい修行を乗り越えた果てに、アーイーとしての名誉「金のベルメット」を手にすることはできるのか!?

NO.38 第48話補ジュウ計画「竜子姐さんフォーエヴァー」

(演出：谷本健晋／脚本：谷本健晋・八手三郎)

指輪争奪戦の前回大会覇者、熊手真白。そんな彼の決死の覚悟を描くテレビシリーズ第48話を補ジュウするため、“熊手推し”の竜子姐さんが懺悔室に3度目の登場! 今回寄せられたお便りで初めて知る衝撃の事実に、竜子姐さんの反応は・・・?

NO.39 第49話補ジュウ計画「懺悔室 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ」

(演出：谷本健晋／脚本：八手三郎)

テレビシリーズが最終回を迎えて、めでたし、めでたし・・・のはずが、異常事態発生で吠が激怒!! うなだれる陸王、嘆く竜儀、唖然とする禽次郎、深刻な顔の熊手、考え込むファイヤキャンドルとブーケ････。『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』に一体何が起こったのか!?

NO.40 第43話補ジュウ計画「あけおめ会議室!」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり・八手三郎)

2026年お正月、ブライダンとの死闘を終えた吠たちはこたつでぬくぬくお休みモード!? そんな気の抜けた様子にゴジュウジャー最年長の禽次郎が喝! 禽次郎主催!「かくし芸ナンバーワンバトル」がスタート! エントリーするのは吠、陸王、竜儀の3名! 優勝者にはお年玉、敗者には屈辱的な罰ゲーム････! ＷＩＮＮＥＲは一体誰だ!?

NO.41 第47話補ジュウ計画「百夜陸王復活秘話」

(演出：谷本健晋／脚本：田倉まり・八手三郎)

晴れてアイドルナンバーワンに返り咲いた百夜陸王! 復活への原動力となった新曲「Ｎｅｖｅｒ ｅｎｄｉｎｇ ｓｈｉｎｅ」制作の裏側では一体何が起こっていた!? 竜儀ＶＳブーケ! トップリクオニストは譲れないッ!!

NO.42 第40話補ジュウ計画「一河角乃探偵事務所新メンバーオーディション」

(演出：谷本健晋／脚本：八手三郎)

オーディションの仕掛人は････熊手改め、【ｇ．ｙ．Ｐｏｌａｒ】と補ジュウ計画初登場のあの人。試されるのは「似顔絵」と「忍耐力」! 即興で降りかかる無理難題に奮闘する吠、陸王、竜儀、禽次郎らゴジュウジャーメンバー。己の殻を破って、オーディションを勝ち抜くのは一体誰だ!?

NO.43 第44話補ジュウ計画「目指せ真のスーパー戦隊!?入れ替わり会議室」

(演出：谷本健晋／脚本：八手三郎)

スーパー戦隊シリーズの定番! 「入れ替わり回」を補ジュウ! 普段のキャラクターからは想像もつかない動き! そして言葉遣い!! 誰が、誰で、誰だ!?

NO.44 第45話補ジュウ計画「続・入れ替わり会議室」

(演出：谷本健晋／脚本：八手三郎)

「Ｎｏ．43 第44話補ジュウ計画」にて、それぞれ入れ替わってしまったゴジュウジャー。大混乱の会議室、それぞれ元の身体に戻ることはできるのか!? 一縷の望みはアノ人に委ねられた!!

NO.45 第46話補ジュウ計画「禽次郎の留年危機」

(演出：谷本健晋／脚本：八手三郎)

真のパーリーピーポーナンバーワンを目指して歩み始めた禽次郎。しかし、パリピ道を極めんとするあまり高校生としての本分が疎かに!? 孫である太志もやってきて、ゴジュウジャーと一致団結して禽次郎の留年を阻止する猛特訓がはじまる・・・!

NO.46 第50話補ジュウ計画「さようなら、ナンバーワン会議室」

(演出：谷本健晋／脚本：八手三郎)

現れたのは『ゴジュウジャー』にとってなくてはならないアノ人(!?)を取り込んだ思い出ノーワン! 楽しかった思い出や悩める日々、掘り返されたくないあんな姿まで!! 苦楽を共にしてきた思い出を武器に、戦え!ゴジュウジャー!! 思い出ナンバーワンバトル、レディーーーゴーーーー!!!

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