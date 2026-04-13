駅の改札で、向かい側から人が来たとき「先に行くか、譲るか」迷った経験はないだろうか。そんな誰もが共感する日常の一幕を、スリムクラブ・真栄田賢がXで投稿。思わず心配になるほど“譲り続ける男性”の姿に、笑いと共感の声が集まっている。

スリムクラブ真栄田、駅の改札前での“あるある”に遭遇　

スリムクラブ・真栄田賢

スリムクラブ・真栄田賢

2日、自身のXを更新したスリムクラブの真栄田は、「駅の改札でさ、自分が通ろうとしたら、向かい側からも人が来る時ありますよね。俺は未熟者だから早い者勝ちだと急ぐんだけど、今日その状況でさ、向かい側から来たおじさんが、どうぞって手を出して譲ってくれたのよ」と投稿。

改札を譲ってもらった真栄田は、「余裕のある方もいるもんだな」と思い、会釈したそうだが、「改札を通り振り返ると、その人また次の向かい側の人も譲ってるのよ」と、そのおじさんは親切な人柄から、改札を通れずにいたという。

真栄田は、「『この人、いつ改札出れるんだろう』と心配してしまいました。それとも、どうぞ幽霊じゃないよね」と冗談を交えながらつづった。

この投稿には、「改札あるあるですね」「私もすぐ譲っちゃうからおじさんの気持ち分かる」「親切な方が報われる世界になりますように」「そのおじさんの精神を見習いたい」「改札いつも譲ってくれない」「私も譲りますね～車でも譲るし私もどうぞ幽霊です」といったコメントが寄せられ、11日までに表示回数が84万回を超えるなど、話題を集めている。

俳優としての“最高の名誉”とは――伊藤健太郎「この仕事は…」　片岡凜「ずっと探しています」
役者の岐路 第18回 5歳から女優を夢見て、高校生で一躍脚光　田中麗奈、キャリアを重ねた40代…演技の“学び直し”で得た確信
「一生最高の女優」連日10時間近い取材も笑顔で対応…裏側を知るスタッフからの言葉　田中麗奈「女優をやっていなかったら…」
公開から10年――岩井俊二×黒木華『リップヴァンウィンクルの花嫁』イベント開催を“記念日発表”
最新作から不朽の名作まで楽しめる! 「日本映画専門チャンネル」「時代劇専門チャンネル」の魅力とは
日に日に体の自由が効かなくなり…難病を抱える母を高校生の息子が介護するようになりぎこちない関係に　映画『90メートル』場面写真
日曜トライアル 第19回 実際は「絶対にいない」けど…「一般社会にいそう」な雰囲気が作品に与えるリアリティ　『カルテット』『正体』などの出演作品から吉岡里帆の魅力を紐解く
フジ、実写映画公開本数の拡大に意欲　グループ連携、ドラマとの企画・制作同時進行も
『国宝』、日本アカデミー賞10冠達成　吉沢亮の心に残った同い年俳優からの言葉「この作品を観て…」
吉沢亮、『国宝』で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞に輝く「自分を見つめなおす機会に」
倍賞千恵子、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞　木村拓哉へメッセージも「どこかで聞いていたら…」
森田望智、学生時代に観た日本アカデミー賞が転機に「仕事もなく…」　『ナイトフラワー』で最優秀助演女優賞を受賞
関連画像をもっと見る