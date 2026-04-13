駅の改札で、向かい側から人が来たとき「先に行くか、譲るか」迷った経験はないだろうか。そんな誰もが共感する日常の一幕を、スリムクラブ・真栄田賢がXで投稿。思わず心配になるほど“譲り続ける男性”の姿に、笑いと共感の声が集まっている。

スリムクラブ真栄田、駅の改札前での“あるある”に遭遇

2日、自身のXを更新したスリムクラブの真栄田は、「駅の改札でさ、自分が通ろうとしたら、向かい側からも人が来る時ありますよね。俺は未熟者だから早い者勝ちだと急ぐんだけど、今日その状況でさ、向かい側から来たおじさんが、どうぞって手を出して譲ってくれたのよ」と投稿。

改札を譲ってもらった真栄田は、「余裕のある方もいるもんだな」と思い、会釈したそうだが、「改札を通り振り返ると、その人また次の向かい側の人も譲ってるのよ」と、そのおじさんは親切な人柄から、改札を通れずにいたという。

真栄田は、「『この人、いつ改札出れるんだろう』と心配してしまいました。それとも、どうぞ幽霊じゃないよね」と冗談を交えながらつづった。

この投稿には、「改札あるあるですね」「私もすぐ譲っちゃうからおじさんの気持ち分かる」「親切な方が報われる世界になりますように」「そのおじさんの精神を見習いたい」「改札いつも譲ってくれない」「私も譲りますね～車でも譲るし私もどうぞ幽霊です」といったコメントが寄せられ、11日までに表示回数が84万回を超えるなど、話題を集めている。