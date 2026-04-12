新幹線のホームで目にした別れのワンシーン――スリムクラブ・真栄田賢がXでつづったのは、涙ながらに見送る男女と、そのそばで安全を呼びかける駅員の姿。思わず胸が熱くなる光景に、「映画みたい」「情景が浮かぶ」と反響が広がり、駅員の気遣いにも称賛の声が集まっている。

スリムクラブ真栄田、新幹線のホームで涙した理由とは

スリムクラブ真栄田賢

スリムクラブ真栄田賢

真栄田は5日にXを更新し、「駅員さんも大変だなと」と書き出しながら「新幹線でさ、出発前にホームから見送る人が涙してお別れしてて。男女でさ。どんなストーリーがあるのかな。手を振ってさ。見てたこっちも涙が来てさ」と、ホームで見かけた男女の切ないやりとりを投稿。

さらに、女性が新幹線の窓に手をつけそうになると、「マイクで駅員さんが寝起きドッキリくらいの小声で、『列車に近づき過ぎないで下さぁい』と」と利用者の安全を守るために、配慮をもって注意喚起を行っていたことも明かした。

この一連の流れを見ていた真栄田は、「どっちの気持ちも分かるよね。黄色い線の内側で思いました」と双方の気持ちに理解を示した。

ファンからは、「情景が目に浮かぶ」「映画の1シーンみたい」「駅員さんにはそういった苦労もあるのか」「登場人物全員“愛”がある」「愛する人との別れと安全、どっちも大事」「ええ話や…！」といったコメントが到着。同投稿は4月7日までに1,400件以上の“いいね”を集めるなど、共感の声を呼んでいる。

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