「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」(福島県耶麻郡)は7月10日から、「はらくっち桃フェス」を開催する。

会場イメージ

同ホテルが位置する福島県は、日本国内の桃生産量のうち、約4分の1もの桃を生産する全国有数の桃の産地。7月上旬から9月下旬まで、品種を変えながら長期間に渡り、「はつひめ」「あかつき」「まどか」をはじめ合計25種類以上の桃が出回り、さながら「桃のリレー」を楽しめる。

同ホテルでは、福島が誇る夏の味覚を味わい尽くしてほしいという思いから、桃をテーマにした本イベントを2022年より開催している。「はらくっち」とは、会津の方言で「おなかいっぱい」の意味。イベントでは桃を使ったひんやりスイーツをお腹いっぱい堪能できる。桃の果樹園をイメージした会場には、桃のシロップの実がなる木や桃の木に見立てた巨大ゲームボードなど、お腹だけではなく、目も心も桃で満たされる。期間は2026年7月10日～8月31日まで。

夏らしいひんやり桃スイーツでお腹いっぱいに

夏の定番スイーツかき氷を桃たっぷりで楽しめる、本企画恒例の「もぎたてもも氷」(1,000円)。桃の果樹園をイメージした会場に登場する桃のシロップが入った実のなる木。注文後、桃の果肉が乗ったかき氷を受け取ったら、シロップの木から自分の手でかき氷に桃シロップをかけて完成させる。桃のシロップは「さっぱり桃シロップ」「あまい桃シロップ」「すっぱい桃シロップ」の3種があり、自分好みにアレンジできる。他にも、桃ソーダの上に桃アイスがのった「ももクリームソーダ」(650円)が登場する。

磐梯山を眺めながら楽しむ「ももピクニックセット」

磐梯山の麓に位置する同ホテルのロケーションを活かし、雄大な山の姿を見ながら広大な芝生上で楽しめる「ももピクニックセット」(1セット3,000円)が登場。ピクニックセットの中には、桃タルトや桃とチーズのカナッペ、ピーチティーなど、桃まみれのラインナップ。加えて、クッションやテーブルクロスなどで装飾された特別な席を用意しており、磐梯山をバックにおしゃれなピクニック写真を撮影することができる。

桃の果樹園をテーマにした2つのゲーム

ユラユラ桃デリバリー

同イベントの会場は、桃の木や収穫用の木箱などが置かれ、桃の果樹園をイメージした空間。桃の果樹園にちなみ、収穫と出荷をそれぞれテーマにした2つのゲームを楽しめる(各1回500円)。1つ目は、桃の木に見立てた巨大なボードから桃をハサミで切ると、ボード上をコロコロ落ちてランダムにバケツに落ちる運試しの「コロコロ桃ゲッター」。2つ目は、桃を手押し車に乗せて障害物を超えながら計測所まで運ぶ、バランスとスピードが試される「ユラユラ桃デリバリー」。ゲーム参加者には、同イベントオリジナルのグッズをはじめとする景品を贈呈する。