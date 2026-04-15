「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は6月5日から、「おいらせこけ玉氷」(3,850円)を渓流テラスで提供する。

奥入瀬渓流に点在する天然の「こけ玉」を表現したかき氷

奥入瀬渓流の湿潤な気候と谷地形が300種以上の苔を育み、岩の上までも緑の苔の絨毯で覆われる。苔を土台に植物が景観を織りなす「こけ玉」を、目だけでなく味でも楽しめるようかき氷で表現した。一面の苔は、抹茶とハーブが香り立つふわふわの氷で再現。スプーンを進めると、苔の下の岩盤をイメージした濃厚なブラウニーやクランブルが現れる。

苔の上で樹木の自生を表現したコンディメント

奥入瀬渓流に点在する天然のこけ玉は、八甲田山から流れ出た火砕流が固まってできた大地を起源としている。その岩盤に苔が着生して土壌を作る。そこに野鳥が運んだ植物の種が芽吹き、豊かな樹木が生い茂ることで、幾年もの命の循環が織りなす神秘的な景観が広がった。壮大な成り立ちを五感で味わえるよう、5種類のコンディメントを用意。種子を運ぶ鳥をイメージしたクッキーや、樹木の種子を表現したチョコパフ、命の芽吹きを表すフレッシュハーブ、植物の腐植を表現したヨーグルトソース、そして湿度を纏い輝く苔をイメージしたわらび餅を提供する。これらを通じ、奥入瀬渓流の景観が辿った歴史を追体験するような、深い味わいを楽しめる。

苔の上で樹木の自生を表現したコンディメント

奥入瀬渓流の涼やかな景観をイメージしたドリンク

夏の奥入瀬渓流に太平洋から吹く冷涼な風「ヤマセ」が入り込み、落葉広葉樹が木陰をつくる。みずみずしい苔が木漏れ日を受けてきらめく涼やかな景観をオリジナルのハーブティーソーダで表現した。レモングラス緑茶にグリーンスパイス、ミントやライムが華やかに香り立ち、苔が呼吸する森の清々しい空気を再現した。

奥入瀬渓流の涼やかな情景と森の清々しい空気を再現したオリジナルドリンク

おいらせこけ玉氷の提供は、6月5日～8月30日の金・土・日曜日限定となる。料金は3,850円で、こけ玉かき氷、コンディメント、ドリンクが含まれる。定員は10名。公式サイトにて前日13時まで予約を受け付ける。なお、悪天候の場合は室内で実施する場合がある。