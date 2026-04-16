4月24日より東京・池袋のサンシャインシティ 展示ホールAにてスタートする仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」に関連して、東京会場開幕前日となる4月23日19:00より「真アギト展」の魅力を伝える特集番組がTOKYO MXでの生放送と、東映特撮YouTubeOfficialの生配信が行われる。

生放送「真アギト展 前夜祭スペシャル！」

特別番組「真アギト展前夜祭スペシャル!」は、TOKYO MXでの生放送と、東映特撮YouTubeOfficialでの生配信を実施する。賀集利樹、要潤をはじめとする番組オリジナルキャストも集結し、アギト25年を振り返るマル秘トークや、いち早く展覧会の全貌に迫るコーナー等、見どころ満載の60分だ。

司会は、 大の仮面ライダーファンとして知られるドランクドラゴンの塚地武雅、同じく熱狂的な特撮ファンであるフリーアナウンサー宮島咲良が務める。番組終盤には、まさかのサプライズもあるかもしれないとのことで、最後まで見逃せない番組だ。

放送日時：2026年4月23日(木) 19:00～20:00

TOKYO MX(9ch)にて生放送、東映特撮YouTube Officialでも同時生配信、TVerにて無料見逃し配信

出演者:賀集利樹、秋山莉奈、田辺季正、升毅、要潤、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良

MC：塚地武雅（ドランクドラゴン）、宮島咲良（フリーアナウンサー）

TOKYO MX『仮面ライダーアギト』全51話放送

また、TOKYO MX で『仮面ライダーアギト』全51話のレギュラー放送が決定した。地上波で全話が放送されるのは、2001年の本放送からまさに25年振りとなる。放送後はTVerでの見逃し配信も予定。第1話は4月21日に放送、以降、毎週火曜19:00より放送する。

仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」

会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホール A(東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F)

会期：2026年4月24日(金)～5月12日(火) 計19日間

営業時間：10:00～20:00（最終入場19:00）

他、福岡・大阪・名古屋巡回決定。各会場詳細は順次発表。

(C)石森プロ・東映