バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD ユニバース戦士セット」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月12日16時より予約を受け付けており、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD ユニバース戦士セット」(12,100円)

「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD ユニバース戦士セット」は、「テガソード (ver. UNI)」の音声を拡張するデータカードで、セットすることで、発動可能なキャラクターボイスやBGMが追加できるアイテムだ。

本商品では、「熱海常夏（演：七瀬公）」＆「遠野吠（演：冬野心央）」、「等々力凱亜（演：中村優一）」＆「百夜陸王（演：鈴木秀脩）」、「家守召子（演：松田リマ）」＆「暴神竜儀（演：神田聖司）」、「嘉挧源治（演：島村龍之介）」＆「猛原禽次郎（演：松本仁）」、「一河緒乙（演：桧山ありす）」＆「ファイヤキャンドル（演：三本木大輔）」の5種がセットになっている。

本商品にはそれぞれ、録り下ろしの各キャラクターボイスとそれぞれに異なるBGM2種ずつをデータとして収録。同時発売の「テガソード（ver. UNI）-MEMORIAL EDITION-」にセットすることで音声機能を拡張、各種ボイス・BGMの発動が可能になる。拡張される音声は変身前、変身後のものに加え、ナンバーワンバトル開幕時の名乗り台詞や必殺技音声も収録。「テガソード（ver. UNI）」によるなりきり遊びの没入度が格段に向上する。なお、別売りの「テガソード -MEMORIAL EDITION-」にも装着可能。

セット内容

MEMOREALIZE DATA CARD 熱海常夏＆遠野吠･･･１

MEMOREALIZE DATA CARD 等々力凱亜＆百夜陸王･･･1

MEMOREALIZE DATA CARD 家守召子＆暴神竜儀･･･１

MEMOREALIZE DATA CARD 嘉挧源治＆猛原禽次郎･･･1

MEMOREALIZE DATA CARD 一河緒乙＆ファイヤキャンドル･･･1

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