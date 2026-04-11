通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」では、2001年公開の映画『仮面ライダーアギト PROJECT G4』を無料配信する。29日公開の最新作『アギト-超能力戦争-』を記念したもので、4月15日から6月14日まで、対象機種を導入する全国のカラオケルームで視聴できる。

『アギト-超能力戦争-』公開記念『仮面ライダーアギト PROJECT G4』無料配信

今回配信される『仮面ライダーアギト PROJECT G4』は、平成仮面ライダーシリーズ第2作『仮面ライダーアギト』の物語中盤を舞台にした初の劇場版作品。未知の生命体「アンノウン」との攻防が続く中、自衛隊が極秘に開発した禁断のシステム「G4」を巡り、記憶喪失の青年・津上翔一らが陰謀に巻き込まれていく。リリースでは、“死を背負って戦うシステム”に抗いながら生きるために戦う姿を描いた熱いストーリーとして、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる作品だ。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」で、料金は無料。ただし、別途室料が必要となる。再生時間は1時間10分。

あわせて、全国のカラオケ店舗で参加できるキャンペーンも実施される。期間は同じく4月15日から6月14日までで、JOYSOUNDの対象機種を導入した店舗で「うたスキ」にログインし、石原慎一「仮面ライダーAGITO」、風雅なおと「BELIEVE YOURSELF」、ORANGE RANGE「ドラマティック平凡」のいずれかを歌唱して応募すると、抽選でキャストサイン入りB2ポスターなどの賞品が当たる。

また、『アギト-超能力戦争-』の主題歌であるORANGE RANGE「ドラマティック平凡」は、4月29日から7月28日までの期間限定で、映画映像を背景にしたカラオケとして楽しめる。

さらに、4月29日から5月12日まで、JOYSOUNDのカラオケルームで放映される「JOYTV」では、要潤の撮り下ろしコメント入り映画告知映像も配信。最新作の公開に合わせ、カラオケルームでも『アギト』の世界観を楽しめる展開となっている。