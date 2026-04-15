4月24日より東京・池袋のサンシャインシティ 展示ホールAにて開催する「真アギト展」では、同展と連動したクラウドファンディング企画「25年の時を経て今蘇る「Gトレーラー」復活プロジェクト」を実施している。

4月15日には、「真アギト展」公式Xアカウント(@agito25th_ten)より、支援金額80%を達成したことがポストされた。

「Gトレーラー復活プロジェクト」は、2026年に放送開始25周年を迎える「仮面ライダーアギト」に関連して、全国4会場で開催予定の『真アギト展』にて、G3ユニットの移動司令部である「Gトレーラー」内部の展示を実現するプロジェクト。リターンには、クラファン限定グッズ、鈴村展弘監督のスペシャルガイド付きナイトツアー、同作に出演した要潤・藤田瞳子・山崎潤・柴田明良が参加する「G3ユニット緊急捜査会議」への参加などが用意されている。

目標金額25,000,000円に対して、4月14日時点で80%となる20,000,000円を達成。参加者へのお礼とともに、「G3ユニット」が運用し、氷川誠が装着員をつとめる「仮面ライダーG3」「仮面ライダーG3-X」の電力残量ゲージランプ「Gバックル」を模したデザインで達成率を表す画像も投稿された。

プロジェクトの受付は4月17日23時59分まで、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて受け付けている。なお目標金額未達でもリターンが届くAll-in方式。