俳優の和田雅成が、MBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』(4月16日スタート 毎週木曜24:59～)に出演することが決定。3年付き合った彼女を裏切り、その後も精神的に追い詰めてくるヒールな役柄を演じる。

同作は、「めちゃコミック」で急上昇ランキング1位を獲得した人気コミックの実写化作。誰より献身的だが、自己評価が低いヒロインと、⼀途な愛を注ぐ溺愛・御曹司による、妊娠から始まる前途多難な溺愛ラブストーリー。元日向坂46の佐々木美玲がヒロインの花井栞里を、超特急の森次政裕が、御曹司・瀬古貴人を演じる。

ファッション流通サイトの営業部で働く栞里は、同僚であり恋人の吉野恵一の仕事を陰で支える献身的な女性。恵一は栞里に対してモラハラ気味だが、栞里はそれでも純粋に慕っていた。迎えた3年目の記念日、手料理を用意して帰りを待つ栞里だったが、帰宅した恵一の隣には、見知らぬ女性の姿が。恵一から、その女性を「婚約者」と紹介される。突然の裏切りに打ちのめされた栞里は、親友である友奈が働くBarを訪れ、涙をこぼす。

そこで男性に優しく声をかけられ、酔い潰れた栞里は、介抱してくれる彼に思わず甘えてしまい、二人は一夜を共にする。それからしばらくして、栞里は突然のめまいに襲われたことで妊娠が発覚。さらに追い打ちをかけるように、勤めていた会社が買収されることに。そこに、あの夜の男性・瀬古貴人(森次)が新社長として現れる。

和田が演じるのは、栞里の元恋人・吉野恵一。3年付き合った恋人を裏切り、その後も精神的に追い詰めてくるヒールな役柄となっている。

会社では“営業部のエース”と評され、人当たりも良く、人気がある吉野だが、出世意欲が強く、栞里の手柄を自分のものにして成果を出してきた。そして自身の出世のために、3年付き合った栞里をあっさり捨て、取引先の女性と婚約する。

また、和田のほかに、大原梓が貴人の許嫁であり、栞里と対極的な令嬢・浅風玲奈役、朝井瞳子里が、貴人が出会うきっかけとなるBarで働く栞里の親友・友奈役、神保悟志が、貴人の父・瀬古常一役で出演する。

コメントは以下の通り。

和田雅成

吉野恵一役を演じます和田雅成です。

個人的な話になりますが、もう一度芝居を一から勉強しようと思っていたタイミングでこの作品のオファーを頂きました。

現場に入り撮影をしていく中で、改めてお芝居の楽しさを教えて頂いています。吉野は自分の欲にとても忠実で、作品にとってドライブがかかっていく人物です。

キャスト、スタッフの皆様と積み上げていくこの作品が視聴者の皆様の心に新たな感情を生めますように。

【編集部MEMO】

和田雅成は、1991年9月5日生まれ、大阪府出身。大阪を中心に活動したのち、13年より拠点を東京に移す。舞台を中心に、映像作品でも活躍。アーティストしても活動している。主な作品に舞台『刀剣乱舞』シリーズ、主演ミュージカル『ヴィンチェンツォ』、主演舞台『花郎～ファラン～』などがある。ドラマでは19年の『テレビ演劇 サクセス荘』シリーズにレギュラー出演、24年の『神様のサイコロ』が単独初主演となった。『あなたを殺す旅』で高橋大翔とダブル主演。

(C)「あの夜、社長の子供を授かりました」製作委員会・MBS