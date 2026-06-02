松村邦洋「努力が足りないのよ！」細木数子から告げられた占いの結末を告白…有吉弘行も苦笑い

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。5月のアシスタントはタイムマシーン3号・山本浩司とピン芸人の松崎克俊です。5月24日（日）の放送では、松村邦洋さんがゲストに登場。本記事では、松村さんが占い師・細木数子さんにまつわるエピソードを語った模様を紹介します。

◆細木数子から告げられた衝撃の一言

有吉は、番組ゲストの松村さんに最近ハマっているものを尋ねると、松村さんは占術家・細木数子さんの半生を描くNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」を観ていると明かし、「島倉千代子さんの話は良かったねえ」と印象的だった場面を挙げます。

すると今度は、松村さんが細木数子さんの番組に出演したときのエピソードを語り出し、「細木さんから『あなた、8月に彼女ができる。結婚するかもしれないわよ』って言われて。でも、結果的にできなかったんですよ。だから『できなかったじゃないですか！』って言ったら、『努力が足りないのよ!!』って怒られたのを思い出しましたね（笑）」と振り返ると、スタジオは笑いに包まれます。

さらに、「努力が足りないって言われたらさぁ……」苦笑いを浮かべる松村さんに、“占い嫌い”を公言している有吉は「そんな占いをされて……」と共感していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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