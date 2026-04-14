中村アン、デコルテのぞく“シースルー”黒ドレスで魅了　「札束ビンタ」の回答で会場驚かす

俳優の中村アンが14日、都内で行われたテレビ朝日『リボーン ～最後のヒーロー～』(14日スタート 毎週火曜21:00～)の第1話お披露目会&トークイベントに高橋一生、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世、柳沢慎吾、岸本加世子とともに登壇した。

中村アン

中村アン、いちばん好きなシーンは「札束で…」

花柄がちりばめられた黒のシースルードレス姿で登場した中村アン。上品さの中に春らしい爽やかさも感じさせる装いで、会場の視線を集めた。

今作で、野本英人の幼なじみで池谷印刷工場の一人娘・池谷更紗を演じる中村。お気に入りのシーンを聞かれると、「一生さんを札束でビンタしたところです!」とまさかの回答を披露し、会場を驚かせるとともに、今後の展開への期待をあおった。

ドラマは、IT企業・NEOXISの社長である根尾光誠が転落死したはずが、病院で目を覚ますと2012年の世界にさかのぼり、さらに自身と瓜二つの姿をしたあかり商店街のクリーニング店店主・野本英人に“転生”してしまうというストーリー。

撮影はNEOXISチームとあかり商店街チームに分かれて進められているそうで、中村は「商店街チームは柳沢慎吾さんを始め、楽しいお話しを聞けるので、いかに本番で集中するのかが、ポイントです。本当に笑ってしまって、怒られてます……(笑)」と、現場の和やかな雰囲気を明かした。

また、撮影中には、64歳の誕生日を迎えた柳沢慎吾のサプライズ祝いも実施。小日向文世は、「慎吾ちゃんが64回目の誕生日だったので、誕生日ケーキを出して。缶コーヒーが大好きなので、アンちゃんがそれを箱であげた」と、ほほ笑ましいエピソードを披露していた。