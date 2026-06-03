映画館やコンサートホール、舞台公演など、静かな環境で楽しむ“娯楽の場”は、非日常を味わえる場所でもある。そうした時間を楽しみに足を運ぶ人も多い一方で、同じ空間を共有するからこそ、ちょっとしたマナーの違いが周囲の体験に影響してしまう場面も少なくない。

一般社団法コンサートプロモーターズ協会の調査では、近年ライブの動員数や市場規模が拡大し、ぴあ総研のレポートでも、体験型消費や推し活の広がりが背景にあるといわれている。こうした中で、空間の過ごし方や距離感に対する意識の違いが、SNSなどでも話題になることが増えているようだ。

そこで本連載『さすがに無理だった娯楽マナー違反』では、マイナビニュース会員を対象に、「これまで体験、あるいは目撃して“さすがに無理”と感じたマナー違反・迷惑行為”」についてアンケートを実施。その実体験をもとに、漫画家兼イラストレーターの菅原県さんが4コマ漫画として再構成する。思わず「それは困る……」「自分も経験がある」と感じてしまうような違和感を通して、“気持ちよく楽しむための距離感”について、あらためて考えていく。

“ライブの楽しみ方”を巡る感覚の違い

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ライブ会場では、観客が一緒に歌ったり、コールを入れたりしながら盛り上がる文化も広く根付いている。アーティストによっては、観客参加型の演出を取り入れることもあり、「一緒に歌って楽しむこと」を肯定的に捉える声もある。

一方で、楽曲そのものやアーティストの歌声に集中したい人にとっては、周囲の大きな歌唱が気になってしまうケースもある。そのため、同じライブ空間でも、“どこまで盛り上がるのが自然か”については、人によって感覚が分かれやすい。

実際、アーティストや会場によっても空気感は大きく異なる。観客の合唱を歓迎するライブもあれば、静かに聴き入ることを大切にする公演もある。だからこそ重要になるのが、「周囲がどう楽しんでいるか」を感じ取ることなのかもしれない。

自分が盛り上がることと、周囲が心地よく楽しめること。そのバランスを探りながら空間と感動を共有していく――ライブならではの難しさであり、一体感に浸ることができる醍醐味とも言えそうだ。

娯楽の楽しみ方が多様化する現代において、マナーのあり方もまた一様ではなくなりつつある。配信や個人視聴が広がる一方で、劇場や会場といった“共有空間での体験”は、今も多くの人にとって特別な時間であり続けている。そうした場では、ルールだけでは捉えきれない距離感や受け取り方の違いが、思わぬすれ違いにつながることもあるのかもしれない。ほんの少しの想像や配慮が、誰かの大切な時間につながっていると感じる場面も、少なくないのではないだろうか。こうした一つひとつの感覚の積み重ねが、それぞれにとって心地よい娯楽の時間を形づくっていく――そんな見方もできそうだ。

調査時期: 2026年2月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 308人

調査方法: インターネットログイン式アンケート