2月5日にオープンを迎える、ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』。この記事では3つのエリアの中から「ポケパーク エントランス広場」と、ショップで販売されるグッズについてくわしく紹介します。

いざ、ポケモンの世界へ

来場者がはじめに足を踏み入れるこのエントランス広場にあるのは、カントー地方のカヤツリタウン出身の「セッコク博士研究所」や、グッズを販売する「ポケモンだいすきショップ」。

「セッコク博士研究所」では、旅のはじめにパートナーとなるポケモンを選ぶシーンを彷彿とさせるようなモンスターボールが3つ並んでおり、ポケモンの世界へ足を踏み入れるワクワク感が高まります。

オリジナルグッズは3テーマ

「ポケモンだいすきショップ」は、オリジナルグッズを多数販売するエリア最大のお土産ショップ。カチューシャや小物など、身に着けられるグッズもたくさんあるので、入場したらまずは立ち寄るのがオススメです。

オリジナルグッズは大きく分けて3つのテーマで展開されています。「カヤツリタウン」のアトラクションである「ブイブイヴォヤージュ」をテーマにしたグッズでは、クラシカルな世界観をアートで表現したデザインを採用。ポニータ、ギャロップ、イーブイたちが巡る、旅の一場面が描かれています。

クッション

グラス



ポーチ

ステーショナリー



同じく「カヤツリタウン」で開催される「ピカブイバブルパレード」に登場する時の衣装をまとったピカチュウとイーブイは、大小さまざまな大きさのぬいぐるみやポシェットなどのグッズに。旅のおともにぴったりのラインナップとなっています。

ぬいぐるみ

キーホルダー



ポシェット

キーホルダー



ポケモンたちが「ポケモンフォレスト」と「カヤツリタウン」で過ごす様子を描いたグッズは、鮮やかな色彩が特徴。Ｔシャツやエコバッグ、ハンドタオルなど日常使いができる商品がそろっています。

Tシャツ

Tシャツ



トートバッグ

ハンカチ



そのほか、お土産に便利なお菓子類なども和洋数種類販売。オリジナルグッズ以外にもぬいぐるみなどの商品が店内にずらりと並んでいました。

なお、広場には『ポケパーク カントー』のチケットがなくてもよみうりランドの入園券で入ることができます。ただし、「セッコク博士研究所」と「ポケモンだいすきショップ」には『ポケパーク カントー』のチケットが必要です。

(c)2026 Pokémon. (c)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。