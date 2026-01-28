2月5日からよみうりランド内に開園する『ポケパーク カントー』。メインエリアのひとつ「カヤツリタウン」は、飲食やアトラクション、散策と、ポケモンの世界に浸る楽しさがぎゅっと詰まっているエリアです。

目移りするほど遊べる要素がもりだくさんのこのエリアですが、今回メディア内覧会で筆者が体験したおススメポイントをご紹介します。なお、この原稿を書いている人は、

初めてプレイしたのは『ポケットモンスター 赤』

アニメ『ポケットモンスター』放送開始時にリアタイ

今は『ポケモンスリープ』プレイ中

というポケモン歴です。最後の方にピカチュウとイーブイのパレードの動画もあります！

“自分だけのポケモンカード”を作るアクティビティが楽しい！

『ポケパーク カントー』は、「ポケモンフォレスト」、「カヤツリタウン」、「ポケパーク エントランス広場」から構成されています。今回紹介する「カヤツリタウン」は最もにぎやかなエリア。いつもどこからかポケモンの鳴き声が聞こえてきます。

エントランスから入ってカヤツリタウンを見たところ

メイン通りには赤い屋根の屋台がずらりと並んだ「トレーナーズマーケット」が。特に注目してほしいのはポケモンカード型のフォトプロップス！日替わりで配布されるポケモンが変わるのですが、内覧会の日はピカチュウとコダックでした。

パークの中にいるカードのポケモン（今回はピカチュウ）を探し、枠に収めて撮影することで、「自分だけのポケモンカード」の記念写真とフォトプロップスそのものをお土産に持って帰れます。

さらに、フォトプロップスの屋台のスタッフに撮った写真を見せると、ポケモンカードをモチーフにしたステッカーがもらえます！ここまでの一連の流れがなんと無料！入場チケットや飲食物、場合によってはアトラクション代もかかるなかで、このニクい演出が無料なのは嬉しいところです。

集めたくなる特別感のあるステッカー

飲食メニューは思い出に残る味、かわいすぎるクッキーに注目

エントランスから見て一番奥にある「フレンドリィショップ」はドリンク専門店。隣ににある「ポケモンセンター」でセンターのお姉さんと交流してから訪れるとより没入感がアップしそうです。

フレンドリィショップ

そこに 3びき ポケモンが いる じゃろう！

ドリンクメニューはカントー御三家ポケモンのヒトカゲ、ゼニガメ、フシギダネをモチーフにしたものがメインで、ゲーム中に登場する「おいしいみず」なども売られています。

ドリンク自体も魅力的ですが、特筆すべきはそこに添えられるアイシングクッキーのクオリティの高さ！本来はドリンクのトッピングとして提供されるものですが、あまりに完成度が高いので、初見では食品サンプルかと思ったほどでした。

フシギダネのアイシングクッキー

ヒトカゲのアイシングクッキー

ゼニガメのアイシングクッキー

食べるのがもったいない出来栄え！3体集めるのはドリンク込みだと大変なので、モンスターボールなどのクッキーとあわせたお土産用セット販売があったら絶対に欲しいと思わされました。

ドリンクはフシギダネのものだけが炭酸入りで、あとの2体は普通のジュース。底にフルーツなどの甘いソース、上にクリームという構成は共通で、なかなか飲みごたえのある一杯でした。

ピカチュウのおにぎりや

「ピカチュウのおにぎりや」は、その名の通りおにぎりや豚汁といった和食を提供する屋台。ピカチュウの容器に乗ったおにぎりの具は凝っていて、竹炭入りのから揚げなど、他では見られないひとクセあるメニュー。特にショウガのつけあわせはピリッとした風味が箸休めにちょうどいい仕上がりです。

「チルタリスのはねやすめキッチン」では、店舗アイコンのかわいらしさが目を引きます。サンドイッチやスープなど洋食を提供する屋台で、『ポケパーク カントー』内では唯一、テーマパークの定番メニューであるフライドポテトを提供しています。

ほうれんそう入りのポテトにシーザークリームを添えています。チルタリスのピックもつけてもらえるのが嬉しいですね。

「イーブイカフェ」のラテアートは、ブイズから好きな子を選べるのですが、正直どれもかわいくて決めかねました。開業当初はまだまだ寒い日も続くので、目にも楽しいホットドリンクは助かる存在です。

かなりハッキリとしたイラストが描かれるラテアートはパーク来訪の記念にぴったり

ポップコーン販売では紙バッグの選択肢もありますが、カビゴンの立体フィギュアがセットになったバケツ型容器が圧倒的にかわいい！帰ってからも何か大事なものをいれて使いたくなりますね。

立体的なカビゴンフィギュアが乗ったポップコーンバケツ

飲食メニューは豊富ですが屋内の座席はないので、カヤツリタウン内の屋外で食べることになります。内覧会当日は快晴のためピクニック気分で食べられましたが、雨の日はどこで食べるのだろうか…とちょっと気になってしまいました。

全部まわると意外とボリューム大なアトラクション＆ショー

ライドは2種類。「ピカピカパラダイス」は、でんきポケモンが大集合する空中ライドです。

ピカピカパラダイス

「イーブイヴォヤージュ」は、イーブイとその進化形たちが揃ったメリーゴーランド。どちらのアトラクションも保護者同伴であれば年齢や身長による制限がなく、幅広い年齢層が楽しめます。

イーブイヴォヤージュ

どこに乗ってもまわりにブイズがいる特別な空間になっています

園内ではショー1つとパレード1つが開催されています。「ピカブイカーニバル」は、その名の通りピカチュウとイーブイ、そしてダンサー陣が園内をぐるりと行進するパレード。ピカチュウとイーブイがむぎゅっと集まっている様子はあまりにかわいらしく、ダンサーさんの演技やシャボン玉の演出もあいまって見応えがあります。

ピカブイカーニバル

ダンサーさんがクラップを先導してくれるので、初めてでも安心して参加できる構成です。最後にはフォトタイムが設けられており、パレードを一緒に楽しんだ後に記念撮影できるようになっています。

「ピカピカスパークス！」は、クラブのような雰囲気のショーです。観客席には、席ごとに異なるポケモンのシルエットがあしらわれており、細かな演出が施されています。

ピカピカスパークス！ 場面写真

ロケット団のダークな演出も

限定グッズが目白押しの「ポケモンだいすきショップ」

エントランスにある「ポケモンだいすきショップ」には、ここにしかないグッズがずらり。

個人的に気になったブイズがテーマの紅茶アソート

『Let's GO ピカチュウ／イーブイ』でポケモンだいすきクラブの部屋にあった会長のソファも再現されています。会長はお出かけ中とのことなので、こっそり座って記念撮影してみましょう。ここから撮るとかなり背景がいい感じです。

まだまだ紹介しきれない見どころがある『ポケパーク カントー』。ポケモンが大好き！という人はもちろん、昔ゲームをやった、アニメを見たなど、触れたことのある人なら感動できるポイントが多くありました。

チケット販売は「抽選」（5月分）と「先着」（3月分）で展開中

『ポケパーク カントー』のチケットは公式サイトで販売中。

3か月後の入場券が抽選で当たれば購入できる「抽選販売」と、毎日解放される「2か月先の入場日」の空き枠を早い者勝ちで取る「先着販売」があります。

抽選販売

2月1日～12日に、5月分の抽選申し込みを受け付け、下旬に当選者のみに連絡。2月末までに決済するとチケットをゲットという仕組みです。

抽選申込期間：毎月1日～12日（2026年2月1日からは、3か月後の1か月分が対象）

当選案内：毎月下旬頃（当選者のみ）

当選者決済期限：毎月末日まで

先着販売

毎日18:00に「2か月先の同じ日」の先着枠が解放され、早い者勝ちで購入できます。たとえば1月28日（水）には、3月28日（土）の先着枠の解放が行われます。

チケット種別は現状2種類

チケット種別は「エリートトレーナーズパス」（14,000円～）、「トレーナーズパス」（7,900円～）の2種類があり、『ポケパーク カントー』のチケットでよみうりランドにも入園できます。

一番高額な「エリートトレーナーズパス」には「ポケモンフォレストの再入場権、時間指定なしで好きなときに入れる」、「アトラクション追加料金なし（2種各1回ずつ）」、「ピカチュウ・イーブイとの写真撮影」などといった特典が含まれます。

チケット種別

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。