ポケモンは11月11日、ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』を2026年2月5日にオープンすると発表した。

『ポケパーク カントー』は、よみうりランド内の約2.6ヘクタールを利用した完全新エリア。既存施設の大規模改修に加え、未利用エリアを新たに整備した。

オープン日に加え、同施設のチケットが2025年11月21日 18:00から販売開始となることも明かされた。チケットには、「エリートトレーナーズパス」（14,000円～）、「トレーナーズパス」（7,900円～）の2種類があり、『ポケパーク カントー』のチケットでよみうりランドにも入園できる。

エリートトレーナーズパス入場者には、ノーマルのパスにはない「ピカチュウ・イーブイとの写真撮影」「オリジナルグッズの贈呈」といった特典も用意される。

ポケパークのチケット種別

ポケモンフォレストには階段や急な上り坂があるため、トレーナーの安全を守るためとして入場制限を設けている。入場できる子どもは5歳以上（保護者同伴）で、5歳未満の子どもや、妊娠や持病などの事情で110段の階段を上るのが難しい人は、介助者の付き添いがある場合でも入場できない。そのため、チケット申し込み前には「チケット情報」記載の条件を読み、入場に問題ないことを確認してから申し込むことをお勧めしたい。

入場制限に該当してしまう人、またカヤツリタウンのみに入場したい人向けの「タウンパス」も準備中で、2026年夏ごろの入場分から販売を予定している。

11月11日14時から、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて、『ポケパーク カントー』オフィシャルトレーラーが公開された。ポケモンフォレストでたくさんのポケモンと遊ぶ、「ポケモントレーナーズマーケット」でオリジナルグッズを選ぶ、ジムでショーに参加する、バトルコートで熱狂するなど、『ポケパーク カントー』で楽しめる要素を90秒にまとめている。

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。