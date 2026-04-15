2026年4月の新作5品まとめ(4月14日発売予定)

本記事ではミニストップで4月14日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、季節感あふれるスイーツをはじめ、満足感のある食事メニューもそろい、気分に合わせて楽しめるラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年4月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「ハロハロみたいなラムネアイスバー」(205.20円)

価格 : 205.20円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

黄桃とナタデココ入りのラムネ味アイスとバニラアイスを組み合わせた「ハロハロみたいなラムネアイスバー」(205.20円)は、ミニストップの定番商品「ハロハロ」の味わいを再現しています。

「苺のミルフィーユパフェ」(354.24円)

価格 : 354.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

カスタードムースに苺ソースを絞り、カスタードホイップやパイをトッピングした、ミルフィーユ仕立てのパフェ「苺のミルフィーユパフェ」(354.24円)は、カスタードのコクと苺の酸味、パイの食感を楽しめます。

「しあわせクレープ ブルーベリー&チーズケーキ」(235.44円)

価格 : 235.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ブルーベリーソースとチーズダイス、レアチーズムース、北海道産純生入りクリームを、もちっとした食感のクレープ皮で丁寧に包んだ「しあわせクレープ ブルーベリー&チーズケーキ」(235.44円)は、濃厚なチーズケーキと爽やかなブルーベリーの味わいが楽しめます。

「半熟玉子のドライカレー」(591.84円)

価格 : 591.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

辛口のカレーピラフに、野菜と鶏肉、ツナを入れた具だくさんのドライカレーをかけた「半熟玉子のドライカレー」(591.84円)は、半熟玉子をトッピングし、マイルドな味わいに仕上がっています。

「ねぎ塩豚カルビ重(大麦入り)」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

さっぱりとした塩だれが特徴の「ねぎ塩豚カルビ重(大麦入り)」(429.84円) は、豚肉のしっとりとした食感と旨み、ブラックペッパーの味わいを楽しめます。

まとめ

4月14日発売の新商品は、フルーツの爽やかさで春にぴったりな軽やかな味わいのスイーツ「アイスバー」「ミルフィーユパフェ」「チーズケーキ」や、スパイシーさとマイルドな味わいのコントラストで食が進む「ドライカレー」「ねぎ塩豚カルビ重」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用