4月も中盤に差し掛かります。日ごと気温が上昇し、なかには初夏の陽気を感じさせるエリアも。天気の良いには軽食やドリンクを持って、近くの公園でランチなんていうのもいいですね。

2026年4月の新商品5選まとめ(4月14日〜4月20日)

ファミリーマート2026年4月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。2種類のソースで味わう旨辛チキンのお弁当、欧風仕立ての焼きカレードリア、東京・三鷹の名店監修のスタミナ焼そば、韓国の定番料理・参鶏湯風のスープ、栃木県産『とちあいか』の果汁を27％使用したアイスバーなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「旨辛チキン弁当（バッファローチキン）」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

2種類のソースで旨辛チキンを味わうお弁当。トマトベースににんにくの香りと唐辛子の辛さを加えたスパイシーなバッファローソースとチーズソースを添えています。

「欧風カレーのハンバーグドリア」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

欧風に仕立てた焼きカレードリア。チャツネなど果物の甘みとビーフのコク深い旨みが感じられるカレーにハンバーグとチーズソースをトッピングしました。

「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 にんにくスタミナ焼そば」(598円)

「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 にんにくスタミナ焼そば」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

東京・三鷹の行列店「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」監修のスタミナ焼そば。食べごたえのある麺に、醤油のキレがある特製ダレで、にんにくと油感の強いやみつきな味わいです。

「鶏の旨み広がる参鶏湯風スープ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

韓国の定番料理である参鶏湯風のスープ。鶏の旨みをきかせたスープで具材には蒸し鶏をメインにもやし、押麦などを使用しています。

「とろける食感ぎゅっといちご」(226円)

価格 : 226円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

栃木県産『とちあいか』の果汁を27％使用した、強い甘みが引き立つとろける食感のアイスバー。濃厚ないちご果汁の層と、とろける食感のジェラート層の2層仕立てで、ひと口ごとにいちご本来の香りと濃厚な甘みが広がります。

まとめ

4月14日発売の新商品は、2種類のソースで旨辛チキンを味わえる「旨辛チキン弁当（バッファローチキン）」、ハンバーグとチーズソースをトッピングした「欧風カレーのハンバーグドリア」、にんにくと強い油感でやみつきな味わいの「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 にんにくスタミナ焼そば」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、疲れた体に優しい味わいの「鶏の旨み広がる参鶏湯風スープ」や、暑さを感じる日には、いちご本来の香りと濃厚な甘みが特徴のアイスバー「とろける食感ぎゅっといちご」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用