【2026年4月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、人気ラーメン店が監修した冷たいまぜ麺や、ご飯でカルビを挟んだライスバーガーなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年4月の新商品5品まとめ(4月14日〜4月20日)

「チキンオムライス」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国

チキンライスとふんわりとした玉子をトマトソースで味わうオムライスです。

「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734円)

価格 : 734円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」監修の、食べ応えある冷し豚骨醤油まぜ麺です。

「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」(321円)

価格 : 321円

販売地域 : 関東、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

ハンバーガーのバンズ(パン)の代わりに、ご飯を使用したライスバーガーです。具材には、炭火で焼き上げた牛カルビ焼肉と玉ねぎを盛付けました。

「ちくわ磯辺天半熟玉子天の冷しぶっかけうどん」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 宮城県、山形県、福島県、関東、新潟県、北陸、東海

ちくわ磯辺天と半熟玉子天を盛り付けた、冷たいぶっかけうどんです。

「ツナとほうれん草のトマトソースパスタ」(464円)

価格 : 464円

販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海

ツナとほうれん草を盛り付けたトマトソースパスタです。

※4月15日以降順次発売

まとめ

2種の天ぷらを盛り付けた「ちくわ磯辺天半熟玉子天の冷しぶっかけうどん」や、人気ラーメン店・中華蕎麦とみ田が監修した中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」は、あたたかくなってきた今の季節にぴったりな商品。

ライスでカルビを挟んだ「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」は、時間がない日の食事や軽食にもおすすめです。

そのほか、「チキンオムライス」や「ツナとほうれん草のトマトソースパスタ」といった洋風メニューラインナップも目白押しなので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用