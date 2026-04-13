ファミリーマートは4月14日、森永製菓とのコラボスイーツを発売する「森永コラボ」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

森永製菓のロングセラーお菓子をイメージしたスイーツ、中華まんなど限定商品8種類が登場する。

「生エンゼルパイ」(298円)は、1961年に誕生したお菓子「エンゼルパイ」をイメージしたチルドデザート。ホイップとマシュマロをお花のような形のビスケットでサンドしてチョコでコーティングした。

「小枝クレープ」(298円)は、お菓子の「小枝」をイメージしたクレープ。もちもち食感のクレープ生地に、チョコクリーム、クランチ、「小枝」をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフをトッピングした。

「窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン」(230円)は、「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージしたプリン。とろける食感のキャラメル風味のプリンに、キャラメルソースをトッピングした。

「森永ミルクキャラメルマドレーヌ」(178円)は、森永ミルクキャラメルの味わいをイメージした、しっとりした生地のマドレーヌ。キャラメルの香ばしい風味と、なつかしい甘さが楽しめる。

「森永ミルクココアタルト」(180円)は、「森永ミルクココア」の味わいをイメージしたタルト。ココアの風味とミルクの甘さが広がる。

2021年以降、毎年数量限定で発売しスイーツ系中華まんの初週販売数No.1を5年連続で記録している森永製菓とのコラボ商品「バター香るホットケーキまん」は、初の塩キャラメルフレーバーで登場する。「森永ホットケーキ」をイメージしたふんわり生地に、森永キャラメルソースと、ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングを入れた中華まん。ふわっ、とろ～り、あまじょっぱい味わいに仕上げた。

「エンゼルパイバニラ」(118円)は、チョコレート、マシュマロ、ビスケットが1度に楽しめるエンゼルパイ。マシュマロのふわふわっとした食感ともっちり感を味わえる。

「キョロちゃんのカリカリピーナッツ」(149円)は、チョコボールで使っているピーナッツをクリスプ層で包んだ、おつまみにもぴったりなピーナッツ菓子。