DAY TO LIFEは6月15日、「チョコミントシュー」(320円)の販売店舗を当初のビアードパパ7店舗から14店舗へ拡大する。

「チョコミントシュー」は、2013年に一部店舗でテスト販売していた商品。今のトレンドに合わせて新たに開発し、6月1日から7店舗限定で販売している。ザクザク食感のショコラ生地にチョコをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピング、生地の中にはチョコチップ入りのミントクリームを詰めた一品。

6月1日の発売以降、販売店舗拡大を望む声を受け、食材の調達量を増やし製造体制を強化。その結果、今回の販売エリア拡大が実現したとしている。

新たに、ビアードパパ アピア札幌店(北海道)、JR仙台駅店(宮城県)、大宮西口店(埼玉県)、アトレ新浦安店(千葉県)、東神奈川駅店(神奈川県)、水戸エクセル店(茨城県)、阪急西宮北口店(兵庫県)で発売する。

なお、すでに販売中の店舗はビアードパパ ウィング新橋店(東京都)、ヨドバシAkiba店(東京都)、池袋西口店(東京都)、名古屋地下街サンロード店(愛知県)、名古屋セントラルパーク店(愛知県)、ホワイティうめだ店(大阪府)、イオンモール四條畷店(大阪府)となっている。

また、今回の販売拡大に伴い、追加店舗では「6月限定レモンケーキシュー」の販売を6月14日で終了する。