【4月14日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年4月の新商品5品まとめ(4月14日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年4月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「旨辛! 麻婆チャーハン」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 585kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

旨辛の麻婆豆腐とチャーハンを組み合わせたワンプレート中華メニューが登場です。 刺激的な辛みのなかに旨みが広がる麻婆豆腐と、香ばしく炒めたチャーハンは相性抜群の一品になっています。

「ごはん大盛! チキンカツ弁当」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 926kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

食べ応え十分な大きなチキンカツをメインに据えたお弁当が登場しました。ジューシーなチキンカツに合わせるごはんを大盛りにした、ガッツリと食べたい気分の時にぴったりなボリューム満点の商品です。

「具! パン 3種盛り 焼きそば・ハムカツ・コロッケ」(300円)

「具! パン 3種盛り 焼きそば・ハムカツ・コロッケ」(300円)

価格 : 300円

エネルギー : 468kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

3つの具材を一度に楽しめる大満足の「具! パン 3種盛り 焼きそば・ハムカツ・コロッケ」が登場!焼きそばにハムカツ、コロッケという人気の惣菜具材を贅沢に詰め込んだ一品です。一口ごとに異なる具材の美味しさとボリュームを堪能できる、食べ応え抜群の惣菜パンに仕上がっています。

「塩昆布きゅうり」(257円)

価格 : 257円

エネルギー : 36kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

手軽に食べられるこだわりの「塩昆布きゅうり」が登場。シャキシャキとした食感のきゅうりに、旨みたっぷりの塩昆布とこだわりの塩だれを合わせた一品になっています。

「ROLLサンド パストラミビーフとチーズ」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 268kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※北海道地域では商品仕様と栄養成分が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ソフトフランスパンに、パストラミビーフとレタス、オニオンマリネなどの新鮮な野菜をトッピングしたロールサンドが登場。 奥にはハニーマスタード味のマッシュポテトを合わせることで、味わいに深みをプラス。 カフェのようなお洒落で贅沢な味わいをワンハンドで楽しめる、彩り豊かな一品に仕上がっています。

まとめ

4月14日発売の新商品は、「旨辛! 麻婆チャーハン」や「ごはん大盛! チキンカツ弁当」、「ROLLサンド パストラミビーフとチーズ」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用