資さんは6月18日9時、「うなぎ」を使用したメニュー全8種類を「資さんうどん」店舗(ららぽーとTOKYO-BAY店を除く)で発売する。

同店の「うなぎ」は特製の甘だれを使用し、肉厚な身が特徴。うなぎと丼人気No.1の「カツとじ丼」の両方を楽しめる「うなカツとじ重(みそ汁付き)」(1,373円)は、夏の定番として親しまれている。

さらに、うなぎとうどんがセットになった「うなぎしあわせセット」(甘味なし:1,318円～)や、定番の「うな重(みそ汁付き)」(1,593円)も昨年に引き続き展開する。

「うなぎしあわせセット」は、「ミニうな丼＋ミニうどん」または「ミニうな丼＋ミニうどん＋甘味」から選べるセット。

ミニうどんは、「ミニ肉ごぼ天うどん(温)」「ミニ肉ごぼ天ぶっかけうどん(冷)」「ミニかしわごぼ天うどん(温)」「ミニかしわごぼ天ぶっかけうどん(冷)」のいずれかを選択可能。甘味を付ける場合は、「ミニぼた餅」「ミニきなこぼた餅」「ミニ黒ごまぼた餅」「水まんじゅう」「ミニソフトクリーム」「ミニパリパリチョコソフト」から選べる。

また、今年は新たなうなぎメニューも登場。「うな重」の2倍のうなぎを使用した「特上うな重(みそ汁付き)」(2,528円)や、うなぎと海老天が楽しめる「うな海老天重(みそ汁付き)」(1,373円)、とろろを合わせた「うなとろ重(みそ汁付き)」(1,373円)などが新たにラインアップ。

他にも、「うな重」の1.5倍のうなぎを使用した「上うな重(みそ汁付き)」(2,088円)や「ミニうな丼」(823円)も販売する。

なお、うなぎメニューは6月18日9時から期間限定で販売し、終了日時は店舗により異なる場合がある。記載の商品価格は九州・山口・岡山エリア店舗の価格で、販売地域によって異なる。

また、「うなとろ重」「うなぎしあわせセット」は持ち帰り対象外。そのほかの商品を持ち帰る場合は、容器代として別途30円が必要となり、みそ汁は付かない。