ドキュメンタリー番組『情熱大陸』公式が、記念すべき1,400回目となる4月19日放送の予告動画を公開。そこに映っていたのはなんと、世界中にファンを抱える人気者「ハローキティ」。このニュースに、ネット上は驚きと喜びの声であふれています!

4月19日(日)よる11時15分放送

MBS/TBS系 #情熱大陸

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#ハローキティ 次の50年を描く者たち

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世界で愛される“カワイイ”の象徴

次の50年へ向けて動き出した今

(@jounetsuより引用)

葉加瀬太郎さんの名曲「Etupirka(エトピリカ)」の軽快なリズムから始まるドキュメンタリー番組『情熱大陸』。これまで、異国の地でひとり奮闘するアスリートや芸術家、注目の俳優、文化人など幅広い人物にスポットを当ててきた『情熱大陸』が、まさかハローキティの現場に密着する日が来るとは。

このニュースにキティラーが大興奮。「人生の最推しが情熱大陸に。観なきゃ!」「キティさんの情熱大陸とか永久保存版だ! 録画しよ」「キティちゃんが出たらいいなって夢にまでみた番組」「とっっっても楽しみ!!!!」などなど、驚きと歓喜の声が続々と。嬉しすぎて「予告ですでに泣きそう」「観ますぅうううう；；；；」「これだけで泣いた」と涙ぐむ人もちらほら。ファンとしては嬉しいですよね。

キティちゃんの魅力は、「かわいい」だけじゃありません。「みんななかよく」という思いを、ブレずに真っすぐに届けてくれる、世界中の人を笑顔にしてくれる唯一無二の存在。番組では、誕生から半世紀を超えたキティちゃんの魅力とともに、“次の50年”を、新たな世代がどう描いていくのか……。ハローキティのデザインの現場に密着するそうです。

放送日時は4月19日午後11時15分～。お見逃しなく!!