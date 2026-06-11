話題のショートアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』が6月11日、セブン‐イレブンに登場。限定描き下ろしイラストを使用したダイカットステッカーをゲットするチャンスです!

📢速報📢

.

/

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』× #セブンイレブン

6月11日(木)AM10時よりキャンペーン開催決定✨🚀

＼

.

対象のお菓子を2個買うと、

ダイカットステッカーをプレゼント🎁

.

セブン‐イレブン限定の描き下ろしイラストが登場☔

ぜひチェックしてください!

.

【開催期間】

📅2026年6月11日(木)10:00～2026年6月24日(水)

※期間内なくなり次第終了となります。

.

▼詳細はこちらから👀

https://sej.co.jp/cmp/ms2606/?utm_source=official_x&utm_medium=social&utm_campaign=ms2606

(@MGUJapanより引用)

ゆるっとクセ強なキャラたちが活躍する『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』、おもしろいですよね。

今回のセブン‐イレブン限定ダイカットステッカーは、ギャラクシー社会不適合者の「チハル」「マキナ」「カート」「マックス」、そして銀京府警察の「リョーコ」の5人が梅雨コーデで登場。カッパを着たり、傘を持っていたりと、普段とは違うレアな装いがファンには新鮮でたまりません!

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』× セブン‐イレブン ダイカットステッカー

SNSで紹介されると、「うわ、まてまてまてまてえぐい好きバカメロちぃかわよ」「えー、ポンチョ可愛い」「メガネ姿……尊いすぎる」「私これ絶対欲しい!!! チョコ配りおばさんになる!!!」「近所のセブンに突進してくる」と大盛り上がり。また、カートの傘に注目し、「カートの持ってる傘折れてね?」「傘折ってるやつおるwww絶対それで殴ったやろwwwwww」とツッコミが飛び交うなど、キャラクターの個性が光るデザインが話題を呼んでいます。

対象のお菓子は、「明治ミルクチョコレートスティックパック」や「明治たけのこの里ポケットパック」「明治チョコレート効果カカオ72%パウチ」といった明治のチョコ菓子。組み合わせは自由で、対象商品を2個購入すると好きなステッカー1枚がもらえます。

開催期間は6月11日10時～24日。ただし、各店舗・各種3枚の先着15枚限定となっていますので、気になる方はお早めに!