TVアニメ『ゴールデンカムイ』が、アシリパの制裁棒「ストゥ」を模した特製オリジナルうまい棒「うまい制裁棒(ストゥ)」のリバイバル配布会を企画。5月2日、対象のアニメイトで、あるキーワードを言うともらえるのだとか。

TVアニメ『#ゴールデンカムイ』

特製オリジナルうまい棒「うまい制裁棒(ストゥ)」

リバイバル配布会の開催が決定ッ!!

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期間中、アニメイト対象店舗の店頭で

【ボリボリしちゃおうか】とお伝えいただいた方へ

先着で「うまい制裁棒(ストゥ)」をプレゼント!

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■開催期間 5月2日(土)～無くなり次第終了 ■開催場所 池袋本店、仙台店、吉祥寺パルコ店、札幌店、渋谷店、名古屋店、新潟店、秋葉原店、秋田店、イオンモール旭川駅前店、函館店、京都店、福岡パルコ店、岡山店、鹿児島店、大阪日本橋店、横浜ビブレ店、梅田店、新宿店、イオン釧路店

(@kamuy_animeより引用)

アシリパの制裁棒を「うまい棒」にするとは、おもしろい企画ですね。しかも、オソマ味って(笑)。

しかもキーワードは、作中で死神のような鶴見中尉が、杉元に対し、「(おまえの寿命のろうそくを)ボリボリしちゃおうか」と脅迫するシーンからチョイス。この台詞を店員さんに向かって言うとは、なかなか勇気がいるかも!?ですね。

このニュースに、多くの金カムファンが反応。SNSでは「おわー!懐かしい!リバイバル配布ありがたしッ」「天才商品すぎて朝から爆笑しちゃったwwww」「難易度どんどん上がってないか笑」「ボリボリしちゃおうかって言うの?!?!店員さんに?!」「行きたいけど一人でボリボリしちゃおうか言う勇気ないww」「ハードル高くないっすか?WWW 言え……ないっっ笑」と大盛り上がり。

また、「え、、おそま味、、、、?」「どっちのオソマですかw」と、味に困惑する声も。大丈夫です。オソマ味=味噌味です!

作品愛と遊び心が詰まった今回の企画。今年のゴールデンウィークは、金カムファンの勇気が試されそうです。数量限定なので、どうぞお早めに!