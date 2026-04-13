話題のショートアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』。このほど、ミルキーシリーズの超クセ強キャラクターたちの誕生日が公開され、ファンを中心に盛り上がりをみせています!

📢ミルキーシリーズの各キャラクター誕生日一覧公開!

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キャラクターの誕生日当日は、みんなで盛り上がりましょう🙌 ぜひチェックしてみてくださいね👇

(@MGUJapanより引用)

銀河道路交通法違反等で逮捕された強化人間たち。一癖も二癖もある彼らが、社会奉仕活動をきっかけにチームになっていく姿を描いたショートアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』は、キャラクターたちの感情の変化や、どこかレトロポップな世界観で、幅広い世代から支持されています。

そんな作品のクセ強キャラの誕生日が公開されると、多くのファンが反応。「マキナと同じ誕生日なのアツイ」「カナタ子どもの日なの可愛すぎる」「リョーコさんが梅雨生まれは 解釈一致が過ぎますよ」「リョーコさんと同じ誕生日で泣いてます(泣)」「推し同じ誕生日で神」といった声が多数寄せられ、執筆時点までに5.2万ものいいねを獲得しています!

誕生日一覧の公開をきっかけに、ミルキーシリーズの“推し活”はますます加速しそうです。