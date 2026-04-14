日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(17日スタート、毎週金曜19:00～)の初回2時間スペシャルに、相葉雅紀が再現ドラマゲストとして出演することが14日、発表された。相葉は二宮和也のために“サプライズ友情出演”を果たし、消防士役に挑戦する。

相葉雅紀

同番組は、千鳥・ノブが“金曜ミステリークラブ”の主宰を務め、二宮を中心とする会員たちに、世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイズ形式で出題していくというもの。実際の映像や再現ドラマを見ながら真相を推理していく構成だ。

出演俳優陣の豪華さも話題となっている再現ドラマに、今回新たに相葉の参加が決定。ノブは「ニノにゆかりがある人が出演する、と聞いていましたが、ゆかりがあるとかじゃなくて、ゆかりそのもの。まさかのスペシャルゲストに来ていただいて、びっくりしました」とコメントし、二宮も「来ていただいたね(笑) 個人的にはあんなことあるの!? という出演の仕方でした」と、サプライズ出演のインパクトを語っている。

相葉は今回の出演について、「消防士になりきりました!!」と報告。「僕からは今回の出演を二宮くんに伝えていないので、VTRを見て驚いたり、喜んでくれたらいいな」と、二宮へのサプライズになっていることを明かした。

オファーを受けた理由については、「二宮くんの出ている番組の初回にサプライズ出演ということで、“なんでもやります!”と言いました」と快諾した経緯を説明。その上で、「あえて役柄などは詳しく聞かなかったのですが、届いた台本を見てみたらまさかの消防士でした(笑)。再現VTRの出演はほとんど経験が無かったので、新鮮でしたね」と振り返った。

さらに視聴者に向けて、「僕の出演するVTRは、実際に起きてしまった悲しい出来事を扱っていますが、命を落とされた人はいなかった、という奇跡を描いています。どんな奇跡が起こったのか。ぜひ楽しんで観ていただけたらと思います」とメッセージを寄せた。

初回放送のスタジオゲストには、綾瀬はるか、石原伸晃、イモトアヤコ、城島茂、横澤夏子が出演。再現VTRには相葉のほか、浮所飛貴、ひょうろく、前田公輝が登場し、「金曜ミステリー劇場」には成宮寛貴が出演する。