星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は7月22日から、馬の身体や心にじっくり向きあう「Horse Academy～夏休みの自由研究～」を開催する。

乗馬クラブで馬と触れ合う様子

同施設が位置する山梨県北杜市小淵沢町は、騎馬隊で知られる武田信玄が整備したとされる軍用道路「棒道」が残り、多くの乗馬クラブや馬術競技場が点在する「馬のまち」として知られている。同施設でも、馬と触れ合いながら馬の生態や馬に関わる仕事について学ぶプログラムを開催しており、今回は本格的な体験を通じて馬について学んでほしいという思いから企画された。

本プログラムは、2026年7月22日～8月28日の期間中、毎週水・木・金曜日から1泊2日で実施する(除外日あり)。料金は16,500円(2名参加時1名あたり、税・サービス料込)。1名参加時は33,000円、追加1名につき16,500円。小学3年生～6年生の宿泊者が対象となる。定員は1日1組(1名～6名)。7日前まで公式サイトにて予約を受け付ける。

馬の生態について事前学習

事前学習の様子

ホテル到着後は、ホテルスタッフと一緒に馬の生態について事前学習を行う。自分や周りの人を思い浮かべながら、人間と馬の身体のつくりや感情表現、生活リズムにどんな違いがあるのかを予想。自分なりの考えを持ってステップ2へつなげることで、より意欲的に自由研究に取り組み、学びを深められる。

馬と触れ合いながら、人間と馬の違いを探究

予習を終えたらホテルを出発し、実際に馬と触れ合いながら、人間と馬の違いを探究する。

まずは、馬の健康チェックを体験。体温計測の方法を学んだり、聴診器を使って心音や胃の音を聴いたりして、馬の体調に異常がないかを確認する。口の中から足の裏まで間近で観察し、身体のつくりの違いを学ぶ。

馬の健康チェックを体験

次は、飼い付けやブラッシングを体験。馬は身体を使って感情をわかりやすく表現する。耳や尻尾の動きを観察し、感情表現の違いを学ぶ。さらに、馬に乗って歩く騎乗を体験。騎乗では馬の感情の動きを意識しながら、合図を出すことが重要となる。呼吸やリズムを合わせて八ヶ岳の森を歩くことで、馬との一体感を感じられる。

騎乗を体験

日が暮れてきたら、厩舎に出かける。普段なかなか訪れることができない夜の厩舎で、夜の馬の様子を観察。馬は睡眠姿勢や、睡眠時間に特徴がある。厩舎を見学しながら、事前学習で予想した内容を確認して、生活リズムの違いを学習。夜の馬の暮らしを知ることで、馬をより身近な存在に感じられる。

夜の厩舎を見学

体験を通して夏休みの自由研究を完成させる

2日目は、本プログラム専用の自由研究シートに、体験を通してわかったことや気づいたことを項目に沿って記入する。体験したことを振り返りながら、人間と馬の違いについて自分の考えをまとめ、自由研究を完成させる。