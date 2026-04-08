星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は7月1日～8月31日の期間、広大な田んぼの中央でクラフトビールや自家製ピクルスを楽しむ「田んぼビアガーデン」を開催する。

田んぼの中央に設えた特等席

施設内にある8,500平方メートルの田んぼの中央に、寛ぎながらビールを飲めるビアスポットを設置する。稲穂が風に揺れる田んぼや木漏れ日が差し込む森林、そして奥にそびえる那須連山を一望できる特等席。冷えたクラフトビールを手に、広大な自然に包まれながら、日常の喧騒から離れてリラックスした時間を楽しめる。

広大な田んぼの中央で乾杯

クラフトビールと夏野菜ピクルスを楽しむ

那須を代表する「那須ガーデンブルワリーNASU de SUNA」や「那須高原ビール」のクラフトビール(各種 1,000円～)を提供する。レモンの爽やかな酸味と軽やかな口当たりが特徴のレモンビールは、普段ビールを飲みなれていない人にもおすすめだという。ビール購入者には、施設内の農園「アグリガーデン」で収穫したマイクロきゅうりやミニトマトなど夏野菜を使ったピクルスを無料で提供する。

(左)那須ガーデンブルワリーNASU de SUNA/那須高原ビール、(右)マイクロきゅうりやミニトマトを使った夏野菜ピクルス

稲穂を眺めながら味わう甘酒かき氷

今年は新たに、涼を感じる「甘酒かき氷」を無料で提供する。自家製のシロップには、米麹の優しい甘さが特徴の甘酒を使用。子どもから大人まで、幅広い世代で楽しめる優しい味わい。