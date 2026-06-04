ジャルパックは、北海道余市町で開催されるワインイベント「La Fete des Vignerons a YOICHI(ラ・フェト・デ・ヴィニュロン・ア・ヨイチ、農園開放祭)」のチケットに、往復航空券や宿泊、送迎を組み合わせた「JALで行く余市ラフェト2026」を販売する。販売期間は6月9日12時から6月15日10時までの7日間限定。

「ラ・フェト・デ・ヴィニュロン・ア・ヨイチ」は、北海道余市町で年に一度開催される人気ワインイベント。余市町登地区のワイナリーやぶどう農園を巡りながらワインを楽しめる催しで、通常は関係者以外が立ち入ることのできないぶどう畑の中で、その土地で育てられたぶどうから造られたワインを味わえることから、全国のワイン愛好家が集まるイベントとして知られている。

今回販売するツアーは、余市観光協会および余市ラフェト実行委員会の協力のもと、北海道外からの参加者向けにイベントチケット200枚を確保。往復専用送迎バスとイベントチケットがセットになった専用ツアーとして販売する。

出発日は9月5日。札幌2日間、札幌3日間、札幌・小樽・余市を巡る3日間の計3コースを用意する。航空便と宿泊施設を自由に組み合わせられるJALダイナミックパッケージ形式で提供される。

イベント開催日の9月6日は往復専用バスで会場へ移動。バス乗車時に受付を済ませるため、到着後すぐにイベントを楽しめるという。

また、ツアー参加代表者を対象に、余市町のワイナリー「山田堂」のワイン購入権が抽選で12人に当たる特典も用意する。

なお、ツアーの詳細はジャルパックの特設ページで確認できる。発売告知ページは6月9日12時まで公開され、同日時以降は自動的に商品ページへ移行する。販売期間は6月9日12時から6月15日10時までの7日間限定。チケットは先着順で、予定枚数に達し次第販売終了となる。

詳細・申し込みはジャルパック公式サイトで受け付けている。

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