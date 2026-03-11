星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」（静岡県熱海市）は6月1日から、「花火アフタヌーンティー」(1名 7,000円)を開催する。

同ホテルの近隣で開催される熱海海上花火大会は、1952年から続く歴史ある花火大会。年間を通して開催されるが、特に夏は開催回数が最も多く、街全体が活気に溢れる。また、同ホテルには熱海海上花火大会をテーマにしたレストラン「和食ダイニング 花火」があり、華やかに彩られた空間で食事を楽しむことができる。夏の暑さから抜け出し、熱海ならではの魅力を涼やかに楽しめるよう、本プログラムが企画された。日常を忘れて花火の世界に浸るひとときを提供する。

提供期間は2026年6月1日〜9月30日まで。料金は1名7,000円。時間は12:00、12:30、14:00、14:30の4回で、各回90分制。定員は各回4名となる。公式サイトにて3日前17:00まで予約を受け付ける。

花火をテーマにしたアフタヌーンティー

花火の色鮮やかさやきらめきを表現したアフタヌーンティー

特製スタンドに並ぶスイーツは、色鮮やかな花火を表現したマカロン、口の中でパチパチと弾ける食感が楽しめるチーズケーキなど、花火を感じるラインナップ。スタンドは、花火大会のフィナーレを飾る名物「空中ナイアガラ」をイメージしてデザインした。幾重にも重なる花火が水面に映り込む、熱海ならではの幻想的な夜景を表現している。

花火のきらめきや色の変化を楽しむモクテル

アフタヌーンティーを彩る一杯として、花火の移ろう色彩を表現したフローズンモクテルを提供する。最初は夜空に咲くブルーの花火をイメージした爽やかな青色だが、レモン風味のソーダを注ぐことで幻想的なピンク色へと変化する。高く打ち上がり大輪の花を咲かせる花火のように、グラスの中できらめくドリンクを堪能できる。

熱海海上花火大会をモチーフにした空間で味わう

アフタヌーンティーを満喫するのは、まるで夜空の花火に包まれているかのような空間デザインが特徴の和食ダイニング 花火。空間全体に広がる花火のアートが、熱海の海上花火大会を思わせる華やかな情景を映し出す。ゆったりと語らいながら、特別なアフタヌーンティータイムを過ごすことができる。