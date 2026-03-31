星野リゾートが、関東近郊の桜スポットと各地のリゾナーレで開催される春の恒例イベント「花咲くリゾナーレ」を紹介している。

花咲くリゾナーレ

水上やオープンエアのバスで満開の桜を楽しむ

東京からアクセスしやすい星野リゾートの中で、まもなく満開を迎える桜を楽しめる施設としては、「BEB5土浦」「界 伊東」「界 アンジン」を挙げている。東京駅から約50分の「BEB5土浦」(茨城県)では、混雑知らずの川の上から桜を眺められる「お花見水上サイクリング」を実施。

新幹線または車で約100分の「界 伊東」(静岡県)、「界 アンジン」(静岡県)では、大パノラマの桜が楽しめる「桜オープンバスツアー」を実施している。

桜オープンバスツアー

八ヶ岳や熱海、那須で、花に囲まれた極上ステイ

「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県)は4月25日～5月24日、今年で22回目を迎える「回廊の花咲くリゾナーレ2026」を開催する。160メートルのメインストリートが花の回廊に彩られる春の祭典で、今年は新たに花のアーチをくぐり抜ける「花咲く森の空中散歩」が登場。花をモチーフにしたピッツァやブレッドなどの特別メニューも楽しめる。

回廊の花咲くリゾナーレ2026

「リゾナーレ熱海」(静岡県)は4月1日～5月31日、静岡名産のガーベラと熱海の花火を掛け合わせたイベント「天空の花咲くリゾナーレ」を初開催する。最上階のカフェには3,000本以上のガーベラで花火を表現した幻想的な空間が出現。海を一望する高台で、時間帯別の限定ドリンクやガーベラの染色体験を楽しめる。

天空の花咲くリゾナーレ

「リゾナーレ那須」(栃木県)は4月27日～5月31日、アグリツーリズモリゾートの魅力を活かしたイベント「農園の花咲くリゾナーレ」を開催する。レセプションには花やハーブ、野菜が降り注ぐフォトスポットが初登場し、360度花の香りに包まれる体験ができる。夜には客室でエディブルフラワーを楽しむボックスの用意や、間伐材を活用したワークショップも実施する。