京阪電気鉄道が経営する遊園地「ひらかたパーク」(大阪府枚方市)は、「超ひらパー兄さん」で「園長」こと岡田准一が出演する新CM「門下星」篇を2025年11月1日(土)より関西地区にてオンエア。同日より、イルミネーション「光の遊園地」を開催し、AI搭載園長像のイルミネーションバージョンも公開される。

■新CM「門下星」篇 放映開始

ひらパーの来園者にイルミネーションの素晴らしさを説く園長。皆、なぜか気合の入った面持ちで「押忍！」と応える。その訳はすぐ明らかに。イルミネーションの門をくぐれば誰もがひらパーに古くから伝わる園長一門の門下生、いや“門下星”となる。

■イルミネーション「光の遊園地」開催

開催12年目を迎えるひらかたパークのイルミネーション。今年はローズガーデン誕生70周年を記念し、バラをテーマに「光の遊園地 ～Flowering Illumination Rose～」を開催する。推しのカラーに包まれたフォトスポットをイルミネーションで装飾した「推し活パーティー」などの新エリアもオープン。秋冬ポスタービジュアルは2025年11月11日(火)から京阪電車沿線などで順次公開される。

2025年度 秋冬ポスタービジュアル

■AI搭載園長像のイルミネーションバージョンを公開

メインゲートのエントランスで来園者をお出迎えするAI搭載園長像がイルミネーションバージョンにアップグレード。「押忍！」で答える、「園長一門」体験が園内でできる。その他にも、達人の決め技風(!?)イルミネーションの解説など、園長からの様々なメッセージに注目したい。

AI搭載園長像

公開日：2025年11月1日(土)

設置場所：ひらかたパーク正面入り口すぐ

■イルミネーション「光の遊園地 ～Flowering Illumination Rose～」

開催12年目を迎えるひらかたパークのイルミネーション。今年はローズガーデン誕生70周年を記念し、バラをテーマに「光の遊園地 ～Flowering Illumination Rose～」を開催する。

新エリア「推し活パーティー」オープン

イルミネーションで装飾されたハートのベンチや写真撮影ができる小箱など、色とりどりのフォトスポットで、推しのカラーに包まれた写真が撮れる新エリア「推し活パーティー」がオープンする。

イルミネーションを背景にウェディング貸切撮影

園内各所をロケーションとしてウェディング撮影のできるウェディングフォトロケーションプラン(有料)。イルミネーション開催期間中は、光り輝く園内でロマンチックな撮影ができる、

●「光の遊園地 ～Flowering Illumination Rose～」概要

期間：2025年11月1日(土)～2026年4月5日(日)の特定日

時間：17:00～閉園時間(11月～1月)、17:30～閉園時間(2月)、18:00～閉園時間(3、4月)

「光の遊園地 ～Flowering Illumination Rose～」の詳細は特設サイトにて。