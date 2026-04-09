ちいかわマーケットで4月8日より、5周年を記念した「サンキューバッグ」の応募受付がスタートしています!
🎉明日から応募受付開始🎉
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『#ちいかわマーケット5周年 サンキューバッグ』
11,000円(税込) ※抽選販売⚠️
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✅応募期間:4/8(水)18時～4/13(月)正午12時
✅出荷予定:5月下旬頃より順次
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まだまだ感謝な ありがとう企画🎊
人気グッズたちを ぎゅうぎゅうお届け👨👨👦👦
(@chiikawa_marketより引用)
こちらが、ちいかわマーケット5周年感謝企画の福袋「サンキューバッグ」です。ちいかわ、ハチワレ、うさぎのモノクロイラストが映えるシンプルな黒バッグ。これだけでも可愛くて嬉しいのですが、中に何が入っているのかというと……、画像の背景にあるシルエットがヒントになっているのだとか。5年間の感謝の気持ちがこもった人気グッズが、ぎゅうぎゅうに詰まっているそうです!
SNSでは、「すごい笑笑何入ってるんだろ笑笑」「バッグ可愛いんだよな〜」「何が入ってるんだろー? 欲しいなぁ」「これは応募せねば……!!」とファンの間で話題に。当たったら超ラッキーですね。
価格は1万1,000円。応募期間は4月13日正午12時までとなっており、応募するには、同ストアの会員登録・メールマガジン(無料)への登録が必須です。欲しい方は、今すぐ応募サイトをチェック!!
🎉抽選応募受付スタート🎉— ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) April 8, 2026
『#ちいかわマーケット5周年 サンキューバッグ』
11,000円(税込) ※抽選販売⚠️
✅応募期間：4/8(水)18時～4/13(月)正午12時
✅出荷予定：5月下旬頃より順次
人気グッズと感謝を ぎゅぎゅっ🎊
🔻ご応募はこちらhttps://t.co/bCi7k0G1i5#ちいかわ #ちいかわマーケット https://t.co/oDxK0KQR7X pic.twitter.com/RiPrx9yl0q