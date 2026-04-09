ちいかわマーケットで4月8日より、5周年を記念した「サンキューバッグ」の応募受付がスタートしています!

🎉明日から応募受付開始🎉
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『#ちいかわマーケット5周年 サンキューバッグ』
11,000円(税込)　※抽選販売⚠️
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✅応募期間:4/8(水)18時～4/13(月)正午12時
✅出荷予定:5月下旬頃より順次
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まだまだ感謝な ありがとう企画🎊
人気グッズたちを ぎゅうぎゅうお届け👨‍👨‍👦‍👦
(@chiikawa_marketより引用)

  • ちいかわマーケット5周年 サンキューバッグ

    ちいかわマーケット5周年 サンキューバッグ

こちらが、ちいかわマーケット5周年感謝企画の福袋「サンキューバッグ」です。ちいかわ、ハチワレ、うさぎのモノクロイラストが映えるシンプルな黒バッグ。これだけでも可愛くて嬉しいのですが、中に何が入っているのかというと……、画像の背景にあるシルエットがヒントになっているのだとか。5年間の感謝の気持ちがこもった人気グッズが、ぎゅうぎゅうに詰まっているそうです!

SNSでは、「すごい笑笑何入ってるんだろ笑笑」「バッグ可愛いんだよな〜」「何が入ってるんだろー? 欲しいなぁ」「これは応募せねば……!!」とファンの間で話題に。当たったら超ラッキーですね。

価格は1万1,000円。応募期間は4月13日正午12時までとなっており、応募するには、同ストアの会員登録・メールマガジン(無料)への登録が必須です。欲しい方は、今すぐ応募サイトをチェック!!