ちいかわらんど公式X(@chiikawa_land)は、4月18日よりちいかわらんど全店にて「ちいかわ ボンボンドロップシール(ちいかわ×ハチワレ×うさぎ)」を再入荷することを発表した。今回は「ちいかわ ボンボンドロップシール(ちいかわ×ハチワレ×うさぎ)」1種類のみの再入荷となる。他種の再入荷は未定。

なお、再入荷分の販売については、混雑緩和のため、購入を抽選/先着予約制で受け付ける。4月18日の営業時間中に引き換えを受け付け、19日以降の販売は行わない。

抽選はLINEアプリを使用し、応募期間は4月10日10時～12日23時59分。当選発表は4月13日中。また販売可能数に空きが生じた場合のみ、4月14日20時より順次二次先着受付を行う。店舗によって受付のスタート時間が異なるため、公式Xの案内を参照のこと。