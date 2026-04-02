新年度がスタートしました。また一年元気に働くことができるよう、春に健康診断を予定している企業も多いと思いますが、毎年2～3日前になって慌てて禁酒したり、ちょっと走ってみたりしている人もいるのでは? そんな方におすすめしたいのが、こちらの壁紙です(笑)。

\4月のカレンダー壁紙🚂/

健康診断の季節にぴったりな壁紙をご用意しました🌸

ぜひ使ってみてくださいね✨

(@ThomasNo1_JPより引用)

メタボが疑われるトップハム・ハット卿が、両腕を上げてウエストサイズを測ってもらっているシーンが4月の壁紙に。

実はこちら、シリーズ6第134話「ねむれないクランキー」のワンシーン。黄色いベストを新調するために、採寸してもらっているのですが、立派なお腹を測られるとあって、ちょっと恥ずかしそうにしているトップハム・ハット卿の表情が印象的です。

この投稿に、SNSでは「1ヶ月この壁紙で固定されるのじわじわくるな」「ちょっと面白い 機関車出てこないww」「シシガシラ過ぎる」「ここまでパンパンな腹でもボタンが弾け飛ばない技術力に感服」「4月はダイエット月間にします!」といった反応が寄せられています。“人の振り見て我が振り直せ“ではありませんが、この壁紙を待ち受けにしておけば、目にするたびに、身体測定を堂々と受けられるような健康体を意識することができるかも⁉しれませんね。

進学・就職・転勤で新しい環境に身を置く人も、同じ職場でまた一年間仕事に従事する人も、まずは健康第一! 健康的な睡眠・食事・運動を意識しながら、また一年頑張りましょう!