4月10日の「駅弁の日」に、昨夏話題となった「ウルトラマンひっぱりだこ飯」が再び登場。“帰ってきたウルトラマン”に、SNSで歓喜の声があがっています!

- ̗̀ 𝟰/𝟭𝟬 駅弁の日🍱 ̖́-

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昨年夏に大好評いただいた

【 ウルトラマンひっぱりだこ飯 】が

4月10日より一般販売開始٩( o|o )و‼️

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店頭販売だけでなく

オンライン・お取り置きも

ご利用いただけます🛒👍🏻❕

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駅弁の日に待望の再登場o(o|o)/

この再登場を見逃すなっ👀💫

(@awajiya1682より引用)

こちらが、「ウルトラマンひっぱりだこ飯」です。見てのとおり、最大の特徴はウルトラマンの胸元をモチーフとしたオリジナル陶器製容器。カラータイマーが映えますね。カッコいい!

中身は、煮ダコ・穴子・椎茸・筍・錦糸卵など、味・彩りともに1998年の発売以来ロングセラーを続ける「ひっぱりだこ飯」の具材がぎっしりと詰まっていて、食べ応えも抜群。とっても美味しそうです!

再販のニュースに、SNSでは「なんやこれwwwwww」「やべぇぇぇ...いいなぁ」「待ってましたぁ! これは、買わねば!!!(笑顔)」「ありがとうオンライン(泣)」と歓喜の声が。また、ウルトラマンデザインとあって、ファンからは「3分で食べなきゃ…」「買って3分?開けて3分?」「まさに、♪帰っって来たっぞ〜、帰っって来たっぞ〜!ウ〜ルトォラァマァ〜ン、じゃないですか!?」といった声も。見て楽しく、食べておいしい「ウルトラマンひっぱりだこ飯」、最高ですよね。

価格は1,780円。3分で完食後、壺を何に使うのかはあなた次第(笑)。今年はオンラインでも販売されていますので、気になる方は、ぜひ、お取り寄せを!