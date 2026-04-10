4月10日の「駅弁の日」に、昨夏話題となった「ウルトラマンひっぱりだこ飯」が再び登場。“帰ってきたウルトラマン”に、SNSで歓喜の声があがっています!
- ̗̀ 𝟰/𝟭𝟬 駅弁の日🍱 ̖́-
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昨年夏に大好評いただいた
【 ウルトラマンひっぱりだこ飯 】が
4月10日より一般販売開始٩( o|o )و‼️
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店頭販売だけでなく
オンライン・お取り置きも
ご利用いただけます🛒👍🏻❕
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駅弁の日に待望の再登場o(o|o)/
この再登場を見逃すなっ👀💫
(@awajiya1682より引用)
こちらが、「ウルトラマンひっぱりだこ飯」です。見てのとおり、最大の特徴はウルトラマンの胸元をモチーフとしたオリジナル陶器製容器。カラータイマーが映えますね。カッコいい!
中身は、煮ダコ・穴子・椎茸・筍・錦糸卵など、味・彩りともに1998年の発売以来ロングセラーを続ける「ひっぱりだこ飯」の具材がぎっしりと詰まっていて、食べ応えも抜群。とっても美味しそうです!
再販のニュースに、SNSでは「なんやこれwwwwww」「やべぇぇぇ...いいなぁ」「待ってましたぁ! これは、買わねば!!!(笑顔)」「ありがとうオンライン(泣)」と歓喜の声が。また、ウルトラマンデザインとあって、ファンからは「3分で食べなきゃ…」「買って3分?開けて3分?」「まさに、♪帰っって来たっぞ〜、帰っって来たっぞ〜!ウ〜ルトォラァマァ〜ン、じゃないですか!?」といった声も。見て楽しく、食べておいしい「ウルトラマンひっぱりだこ飯」、最高ですよね。
価格は1,780円。3分で完食後、壺を何に使うのかはあなた次第(笑)。今年はオンラインでも販売されていますので、気になる方は、ぜひ、お取り寄せを!
- ̗̀ 𝟰/𝟭𝟬 駅弁の日🍱 ̖́-— 神戸駅弁 淡路屋 (@awajiya1682) April 8, 2026
昨年夏に大好評いただいた
【 ウルトラマンひっぱりだこ飯 】が
4月10日より一般販売開始٩( o|o )و‼️
店頭販売だけでなく
オンライン・お取り置きも
ご利用いただけます🛒👍🏻❕
駅弁の日に待望の再登場o(o|o)/
この再登場を見逃すなっ👀💫#淡路屋 #駅弁の日… pic.twitter.com/WStRZ6PIdN