暖かい季節が近づくに連れ、「G」の出現におびえる人も少なくないはず。そんなあなたに朗報です! 今年はなんと、あの調査兵団が駆逐してくれるんです!!
アース製薬ゴキジェットプロ
『進撃の巨人』コラボパッケージがDAISO限定で発売!
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デザインはエレン、ミカサ、リヴァイの3種!
3月から順次店頭に並びますのでぜひチェックしてください♪
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※お取り扱いは店舗によって異なります。
(@anime_shingekiより引用)
巨人化するエレンをはじめ、ミカサ、リヴァイの3人が「アース ゴキジェットプロ」に登場。まさか、ゴキブリ退治の任務に就く日が来るとは、3人とも思ってもいなかったでしょう(笑)。
このニュースに、「面白すぎるwww」「めちゃめちゃ効きそう」「『駆逐してやる』一番欲しい笑」「www これなら勇気が出そう!」「何度だって撒いてやる」「ゴキブリおらんのに欲しい」と、SNSで話題に。Gにとっては最恐の天敵、私たちにとっては最強の味方ですね!
価格は550円。ダイソー限定商品なので、「G」が苦手な方も、『進撃の巨人』ファンの方も、今すぐダイソーへ!
アース製薬ゴキジェットプロ— 「進撃の巨人」公式アカウント (@anime_shingeki) March 23, 2026
『進撃の巨人』コラボパッケージがDAISO限定で発売！
デザインはエレン、ミカサ、リヴァイの3種！
3月から順次店頭に並びますのでぜひチェックしてください♪
※お取り扱いは店舗によって異なります。#shingeki pic.twitter.com/eZ9ZnknKVv