暖かい季節が近づくに連れ、「G」の出現におびえる人も少なくないはず。そんなあなたに朗報です! 今年はなんと、あの調査兵団が駆逐してくれるんです!!

アース製薬ゴキジェットプロ

『進撃の巨人』コラボパッケージがDAISO限定で発売!

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デザインはエレン、ミカサ、リヴァイの3種!

3月から順次店頭に並びますのでぜひチェックしてください♪

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※お取り扱いは店舗によって異なります。

(@anime_shingekiより引用)

巨人化するエレンをはじめ、ミカサ、リヴァイの3人が「アース ゴキジェットプロ」に登場。まさか、ゴキブリ退治の任務に就く日が来るとは、3人とも思ってもいなかったでしょう(笑)。

このニュースに、「面白すぎるwww」「めちゃめちゃ効きそう」「『駆逐してやる』一番欲しい笑」「www これなら勇気が出そう!」「何度だって撒いてやる」「ゴキブリおらんのに欲しい」と、SNSで話題に。Gにとっては最恐の天敵、私たちにとっては最強の味方ですね!

価格は550円。ダイソー限定商品なので、「G」が苦手な方も、『進撃の巨人』ファンの方も、今すぐダイソーへ!