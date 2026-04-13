OSAKA BAY SKYLUMINAは4月10日、大阪ベイエリアの舞洲にて、花火とドローンを融合させたエンターテインメントイベント「OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES」を6月に開催すると発表した。大阪・関西万博のレガシーを継承する舞台として、1万発の花火と国内最大級となる1,500機のドローンによる没入型ライブが展開される。チケットは4月11日12時から先行抽選申込が開始される予定だ。

OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES

最新技術と伝統が融合する「夜空のエンターテインメント」

2025年大阪・関西万博を経て世界が注目するエリアとなった大阪ベイエリア。そのレガシーを次世代へとつなぐ舞台として舞洲が選定された。海と空がひらける圧倒的なロケーションを活かし、都市部では不可能なスケールで「空と光の饗宴」が描かれるとのこと。大阪・関西万博を支えた最強タッグが再結集し、未体験の没入ライブを提供するとしている。

世界に誇る「大阪打ち」と究極のシンクロを体験

花火演出は葛城煙火率いる選抜花火師チームが担当する。音楽と1/100秒単位で完全に重なる究極のシンクロ体験や、大阪市内では異例となる規格外の「8号玉」が投入されるのが特徴。全長500mのワイドな演出は大阪・関西万博と同規模であり、日本最高峰の花火職人たちによる光の猛攻が夜空を埋め尽くすという。

国内最大級1,500機のドローンが描く光のアート

ドローンショーは、国内シェアNo.1の実績を持つ「REDCLIFF」が手掛ける。圧巻の1,500機というスケールで、夜空にキャラクターなどの精緻なアニメーションが浮かび上がる予定だ。大阪・関西万博で約半年間の長期公演を完遂した世界基準の技術力により、圧倒的な演出が期待されている。

VIP専用エリア完備の快適な鑑賞環境

会場には1,000席限定のVIPエリアが設けられ、専用ゲートや専用駐車場、プライオリティパスなどが用意される。VIPシートやVIPソファ席など、高付加価値なサービスとともに来場退場のストレスをなくすVIP専用の待遇設定がなされている。

チケット情報と来場方法

本イベントは全席有料制で、無料観覧エリアは設置されない。席種によって「観覧チケット」と「交通チケット」の取得が必要となる。

VIPエリア・カメラマンシートエリア

以下の席種は専用駐車場、または優先レーン付きのシャトルバス・アクセスバスが利用可能。

・VIPシート:57,000円〜(1名 ※2名より購入可)

・VIPソファシート:250,000円(最大5名) / 500,000円(最大10名)

・カメラマンシート:18,000円



空の広場

以下の席種はパーク&ライド、または優先レーン付きのシャトルバス・アクセスバスが利用可能。

・プラチナ指定席:20,000円

以下の席種はシャトルバス・アクセスバス利用時に別途チケット購入が必要となる。

・SS指定席:12,000円

・S指定席:大人 9,900円 / 子ども 6,600円

・A自由席:大人 8,800円 / 子ども 6,600円

・車いす席(付添者1名分含む):SS指定席 24,000円 / S指定席 19,800円

