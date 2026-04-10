「国営ひたち海浜公園」(茨城県ひたちなか市)は4月9日、「ネモフィラ」の開花予想を発表した。

同公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめる。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場なども備え、食事やスポーツ、ピクニックなど多様な楽しみ方ができる。

「みはらしの丘」では、ネモフィラが4月7日から「5分咲き」となった。今年の見頃は平年より2日早い見込みで、4月11日に「見頃(7分咲き)」を迎え、16日に「見頃」になると予想される。見頃のピークは、例年1週間～10日程となる。また、チューリップも同時に見頃を迎えることが予想される。(開花予想は今後の天候により変化する可能性がある)

ネモフィラ開花予想2025年4月9日現在

なお、ネモフィラの開花時期は来園者が多く、土日やGW期間、お昼前後は混雑が予想されるため、分散来園への協力を呼びかけている。