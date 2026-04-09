星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は4月8日、70歳以上限定の温泉サブスク商品「温泉めぐり 界の定期券2026」を発売した。

温泉めぐり 界の定期券2026

同商品は、移動の億劫さや予約の煩わしさを解消し、シニア世代がもっと自由に、軽やかに地域文化に触れる機会を創出したいという想いから誕生した。2022年に100組限定で開始した本プロジェクトは、毎年の完売を受け、5年目となる本年は800組まで販売数を拡大。新たに加わる4つの開業・リニューアル施設を含め、全国の「界」を舞台に、地域の文化や温泉を巡る旅への一歩を後押しする商品を目指す。

温泉めぐり 界の定期券2026

販売期間は2026年4月8日～12月24日。購入のタイミングにより宿泊期間は異なり、第1期申込(2026年4～6月)は、2026年7月1日～2027年6月30日。第2期申込(2026年9月～12月)は、2027年1月1日～2027年12月31日となる。宿泊日は月～木チェックインに限定され、休前日、祝日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始などの繁忙期、休館日は除外となる。利用対象は70歳以上(800組限定)。ギフト利用等で70代未満が購入し、70歳以上が利用することも可能となっている。

旅の目的に合わせて選べる3つのプラン

一人旅用のAプラン(1名:300,000円)、夫婦や友人と泊まるBプラン(2名:600,000円)、お得なCプラン(3名:720,000円)の3つから選ぶことができる。A、Bプランは、追加料金(35,000円/泊)で70歳未満でも1名同行可能。Cプランは、追加料金無しで70歳未満の同行が1名可能となっている。

3つのプラン

2026年誕生の施設も対象

北は北海道から南は九州まで、全国の界を拠点に旅を繋げることができる。2026年は「界 草津(2026年6月)」「界 宮島(2026年夏)」「界 蔵王(2026年秋)」の新規開業、および「界 松本(2026年夏)」のリニューアルと、魅力的なエリアに続々と宿が誕生する。本定期券では、これら最新の施設も宿泊対象に含むことから、新しい地域の魅力に触れる旅へ、一歩踏み出しやすくなっている。

迷わず予約できる、電話とWEBの安心感

旅への一歩を阻む「予約の煩わしさ」を解消するため、24時間いつでも宿選びができるWEBサイトに加え、専任スタッフが丁寧に対応する電話予約窓口を継続して設置している。計画段階から安心感を提供することで、出発までの不安を解消し、スムーズな旅の始まりを後押しする。