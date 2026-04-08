阪急交通社は2026年4月7日、ゴールデンウィークの海外旅行・国内旅行の旅行動向を発表した。調査は2026年3月30日、2026年4月24日～5月6日出発の同社募集型企画旅行を対象に予約状況をまとめたもの。

物価高や昨今の中東情勢の緊迫化、原油価格の高騰が続く一方、2026年のゴールデンウィーク(2026年4月24日～5月6日出発)は最大12連休が可能な日並びであることから、海外旅行は前年比1.1倍、国内旅行は前年比1.3倍と好調に推移している。

海外旅行動向

行き先ランキング1位は「ヨーロッパ」

海外旅行の行き先ランキングは、1位「ヨーロッパ」、2位「台湾」、3位「韓国」という結果に。

円安や燃油高の影響により、台湾や韓国をはじめとした「近距離・値ごろ感」のあるアジア圏の需要が高まっていることがうかがえる。一方で、遠方でも世界的な観光資源が豊富なヨーロッパも需要の回復が進んでおり、国別ではイタリアやスペインが上位を占めた。

海外旅行 人気ランキング

前年比の伸び率ランキング1位は「シンガポール」、2位「中南米」では周遊ツアーが好調

前年比の伸び率は、1位「シンガポール」、2位「中南米」、3位「インド」となった。首位の「シンガポール」では、航空機で現地に移動し、クルーズ客船で周辺を巡る「フライ&クルーズ」が支持を集めた。

また、2位の「中南米」では、8日間～10日間の周遊ツアーが好調。長距離移動を伴うことから、ビジネスクラスやプレミアムエコノミークラスの需要も伸びている。

海外旅行 伸び率ランキング

出発日のピークは?

なお、出発日のピークは、4月29日、5月2日、5月3日に集中。長期休暇を活かした高額な「遠距離旅行」を選択する動きと、後半のアジア方面を中心に値ごろ感を重視する短期の「近距離旅行」の動きがあり、需要の二極化傾向が見られる。

国内旅行動向

行き先ランキング1位は「近畿」

国内旅行の行き先ランキングは、1位「近畿」、2位「北陸・甲信越」、3位「関東」となった。近畿や関東などの大都市圏とその周辺における旅行需要が活況を呈しており、なかでも日帰りバスツアーは前年比1.4倍と大幅に伸長している。

国内旅行 人気ランキング

前年比の伸び率ランキング1位は「沖縄」

前年比の伸び率は、1位「沖縄」、2位「九州」、3位「北陸・甲信越」という結果に。「沖縄」は、個人旅行を中心に需要が増加しているほか、離島の周遊旅行も人気を集めているとのこと。

また、3位の「北陸・甲信越」は、予約数・伸び率ともに上位にランクインした。同エリアでは、この時期限定の絶景「立山黒部アルペンルート 雪の大谷ウォーク」を目的とした旅行が好調に推移している。

国内旅行 伸び率ランキング

出発日のピークは?

出発日のピークは、4月26日、5月3日、4月25日となっており、連休の前半と後半に分かれる傾向が見られる。特に日帰りバスツアーの予約は、この3日間に集中していることから、ファミリー層を中心に「短期・近場志向」の需要が高いことがうかがえる。