三井アウトレットパーク 木更津は4月25日～5月17日、愛犬と楽しめる「ワンちゃんとエンジョイ！木更津ワンだふるDAYS」を開催する。

第一弾となる4月25日・26日には、出店2周年を迎えるsakagamike café主催のポップアップイベントを実施する。有名ブランドとコラボした限定アイテムを販売する。

「ILIO」は、さかがみ家の保護活動を支援すべくコラボおもちゃを企画した。デニムとキャンバス生地を組み合わせた職人手作りのボール型のおもちゃ「さかがみ家×ILIOキャラボール」「さかがみ家×ILIOロゴボール」(各1,320円)を販売する。

「SHIPS」は、さかがみ27兄弟を描き下ろした限定Tシャツ(4,400円)やドッグウェア(4,950円)を販売する。遮熱効果やUVカット、接触冷感などを備えた飼い主と愛犬用のキャップ(2,970円)や冷感タオル(1,100円)も展開する。

SHIPSコラボアイテム

「john masters organics select」は、プロ仕様のパドルブラシ(4,180円～)をさかがみ家限定デザインで販売する。トルマリン配合のイオン毛と天然猪毛を混合しており、ブラッシングするだけで髪にツヤとまとまりを与えるという。

トルマリン配合のイオン毛と天然猪毛の混合ブラシ

「Gap Outlet」は、豊富なカラーバリエーションのペットウェアに、さかがみ家のキャラクターを配した限定デザイン「Gap×さかがみ家コラボレーション オリジナルペットウェア」(2,990円～)を販売する。購入したGap製品に好きなキャラクターを熱圧着できるプリントシール(700円)も用意する。

Gap×さかがみ家コラボレーション オリジナルペットウェア

「FLAFFY」は、人気の「わんこ専用証明写真機」(1回1,500円)で初のコラボを実施。sakagamike caféの世界観を凝縮した限定フレーム2種とステッカー8種が用意する。

わんこ専用証明写真機

5月16日・17日には、KISARAZU CONCEPT STOREにて保護犬猫譲渡会も開催する。

第二弾は、昨年も大変好評だった「GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津」を、さらにボリュームアップさせた内容で開催する。