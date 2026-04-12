お笑いコンビのEXITがMCを務めるフジテレビの新トーク番組『NEXiT!!(ネクスト)』(毎月1回木曜深夜放送 ※関東ローカル)が、30日(24:45～)にスタート。放送終了後からFODで配信される。

番組タイトルの『NEXiT!!』(ネクスト)は、「NEXT」と「EXIT」を掛け合わせたもの。EXITが待つ「NEXiTハウス」に、“次＝NEXiT”なモノやコトを持つゲストが訪れ、これから来る新たなトレンドや注目テーマを掘り下げていくトーク番組だ。

番組では、ドラマ出演者や商品開発者などがゲストとして登場し、それぞれの“ネクスト”について語るほか、FOD月間ランキングをEXITならではの視点で紹介するコーナーも展開。作品の魅力だけでなく、出演者との意外な交友関係なども飛び出すという。さらに、次に注目すべき番組を“NEXiT芸人”がプレゼンする企画も用意されている。

初回収録には、俳優の堀海登と佐藤友祐が出演。出演ドラマ『フェイクファクトリップス』の撮影裏話で盛り上がり、兼近大樹と同期の芸人・スーパーサイズ・ミーが、FODの“NEXiT作品”をプレゼンする。FOD月間ランキングのコーナーでは、出演者にまつわるりんたろー。と兼近のプライベートトークも飛び出す。

りんたろー。は「さんまさんから終わるものがあれば始まるものもある!! これ(『EXITV』の最終回)を見てる人がオファーしてくれるよ! と激励していただいてエモがっていたら本当に拾う神現れ、拾っていただきました!!」と新番組開始を喜び、「アットホームな空気でお家にゲストをお招きしたような空間で砕けたトークをお届けしていけたら」とコメント。

一方の兼近は「深夜のトーク番組始まるよ! 本当にだらだら話してるだけの番組なので、夜中になんか暇だなぁって時、テレビをつけておいてくれたらちょうどいいです! よろたのです!!!」と呼びかけている。

【編集部MEMO】

EXITは、2020年10月から今年3月まで放送されたフジテレビの深夜番組『EXITV』に出演。最終回には、『ホンマでっか!?TV』で共演している明石家さんまがサプライズ登場した。

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